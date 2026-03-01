01/03/2026
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo

Artista sofreu hemorragia cerebral, está entubada e quadro é considerado grave

Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral, é internada em estado gravíssimo e permanece em coma sob cuidados intensivos.
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral, é internada em estado gravíssimo e permanece em coma sob cuidados intensivos/ Foto: Instagram

A cantora Adriana Araújo foi internada em estado gravíssimo após passar mal na noite deste domingo (1º) em sua residência.

Segundo comunicado divulgado pela família, ela sofreu um desmaio e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens.

Após a realização de exames, os médicos constataram um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão.

Desde então, Adriana permanece em coma, entubada e sob cuidados intensivos. De acordo com a equipe médica, o quadro é considerado gravíssimo e irreversível.

A família informou que segue em oração e pediu respeito, sensibilidade e apoio neste momento delicado.

Veja nota oficinal divulga por sua equipe: 

Informamos que, na noite de ontem, Adriana Araújo passou mal em sua residência, sofreu um desmaio e foi prontamente levada à UPA, sendo posteriormente transferida para o Hospital Odilon Behrens.

Após a realização de exames, foi constatado um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, Adriana encontra-se internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos da equipe médica.

Os médicos nos informaram que o quadro é gravíssimo e irreversível. Neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica.

Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus.

Pedimos respeito, sensibilidade e orações. A família e a equipe agradecem profundamente todo o carinho e apoio que temos recebido.

Seguiremos informando pelos canais oficiais.

