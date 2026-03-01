Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo

A cantora Adriana Araújo foi internada em estado gravíssimo após passar mal na noite deste domingo (1º) em sua residência.

Segundo comunicado divulgado pela família, ela sofreu um desmaio e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens.

Após a realização de exames, os médicos constataram um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão.

Desde então, Adriana permanece em coma, entubada e sob cuidados intensivos. De acordo com a equipe médica, o quadro é considerado gravíssimo e irreversível.

A família informou que segue em oração e pediu respeito, sensibilidade e apoio neste momento delicado.