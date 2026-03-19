19/03/2026
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Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno

Marvvila opera tumor benigno no ouvido e suspende agenda de shows

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A cantora Marvvila deu um susto em seus fãs e familiares nesta semana. Após sentir dores intensas na orelha esquerda, a artista foi internada na última terça-feira (17/03) e, após uma série de exames detalhados, recebeu o diagnóstico de um tumor benigno. Diante da urgência do quadro de dor, Marvvila passou por um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (18/03).
Reprodução/Instagram

A cantora Marvvila deu um susto em seus fãs e familiares nesta semana. Após sentir dores intensas na orelha esquerda, a artista foi internada na última terça-feira (17/03) e, após uma série de exames detalhados, recebeu o diagnóstico de um tumor benigno. Diante da urgência do quadro de dor, Marvvila passou por um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (18/03).

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Em vídeo publicado diretamente de suas redes sociais nesta quinta-feira (19/03), a pagodeira tranquilizou o público, afirmando que a operação foi um sucesso e que ela já se sente bem.

Procedimentos Adicionais e Recuperação

Aproveitando o período de internação e a necessidade da intervenção no ouvido, os médicos e a cantora optaram por realizar outros procedimentos funcionais pendentes.

Com informações do Metrópoles.

Marvvila passou por uma correção de desvio de septo e redução dos cornetos nasais, intervenções que visam melhorar significativamente sua respiração e performance vocal a longo prazo.

Agenda Suspensa

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a recuperação segue o cronograma esperado e de forma tranquila. No entanto, por recomendação médica para um pós-operatório seguro, toda a agenda de shows e compromissos profissionais foi suspensa temporariamente.

A expectativa é que Marvvila receba alta em breve e retome suas atividades normais nos palcos a partir do dia 4 de abril. Até lá, a cantora deve seguir em repouso absoluto para garantir a cicatrização completa dos procedimentos realizados.

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