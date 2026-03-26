A Corte de Apelação de Roma autorizou, nesta quinta-feira (26/03), o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A decisão atende à solicitação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a condenação definitiva da política a 10 anos de prisão em regime fechado.

Zambelli é acusada de envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso que também envolve o hacker Walter Delgatti.

A ex-parlamentar, que possui cidadania italiana, fugiu do Brasil em maio de 2025, dias antes de ter sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Após passar pelos Estados Unidos, ela foi detida na Itália em julho do ano passado, após ser incluída na lista vermelha da Interpol.

O Caminho da Extradição

Apesar da autorização judicial de hoje, o processo ainda não está encerrado:

Recursos: A defesa de Zambelli ainda pode recorrer da decisão na própria Justiça italiana.

Decisão Política: Após o esgotamento dos recursos judiciais, a palavra final caberá ao governo da Itália.

Com informações do G1.

Risco de Fuga: A ex-deputada permanecerá presa em solo europeu durante a tramitação, já que as autoridades romanas entenderam que há risco de uma nova fuga.

Relembre o caso

Zambelli foi condenada pela invasão ao sistema do CNJ, onde foi inserido um falso mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Além da pena de reclusão, a condenação resultou na perda do mandato e na perda dos direitos políticos.

Em dezembro de 2025, ela chegou a enviar uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados após o STF reiterar a cassação.

O hacker Walter Delgatti, corréu no processo, também foi sentenciado a oito anos e três meses de prisão e já cumpre pena no Brasil. Agora, o governo brasileiro aguarda os trâmites diplomáticos para realizar o traslado de Zambelli.