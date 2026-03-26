26/03/2026
ContilPop
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter
Globo altera horário de eliminação do BBB 26 para o próximo domingo

Carla Zambelli será extraditada da Itália e deve cumprir pena na prisão Colmeia

Justiça da Itália autoriza extradição da ex-deputada Carla Zambelli; defesa ainda pode recorrer

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A Corte de Apelação de Roma autorizou, nesta quinta-feira (26/03), o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A decisão atende à solicitação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a condenação definitiva da política a 10 anos de prisão em regime fechado.
Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

A Corte de Apelação de Roma autorizou, nesta quinta-feira (26/03), o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A decisão atende à solicitação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após a condenação definitiva da política a 10 anos de prisão em regime fechado.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Zambelli é acusada de envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso que também envolve o hacker Walter Delgatti.

A ex-parlamentar, que possui cidadania italiana, fugiu do Brasil em maio de 2025, dias antes de ter sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Após passar pelos Estados Unidos, ela foi detida na Itália em julho do ano passado, após ser incluída na lista vermelha da Interpol.

O Caminho da Extradição

Apesar da autorização judicial de hoje, o processo ainda não está encerrado:

  • Recursos: A defesa de Zambelli ainda pode recorrer da decisão na própria Justiça italiana.

  • Decisão Política: Após o esgotamento dos recursos judiciais, a palavra final caberá ao governo da Itália.

Com informações do G1.

  • Risco de Fuga: A ex-deputada permanecerá presa em solo europeu durante a tramitação, já que as autoridades romanas entenderam que há risco de uma nova fuga.

Relembre o caso

Zambelli foi condenada pela invasão ao sistema do CNJ, onde foi inserido um falso mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Além da pena de reclusão, a condenação resultou na perda do mandato e na perda dos direitos políticos.

Em dezembro de 2025, ela chegou a enviar uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados após o STF reiterar a cassação.

O hacker Walter Delgatti, corréu no processo, também foi sentenciado a oito anos e três meses de prisão e já cumpre pena no Brasil. Agora, o governo brasileiro aguarda os trâmites diplomáticos para realizar o traslado de Zambelli.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.