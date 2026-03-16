Carlo Ancelotti elege seleção de melhores brasileiros que treinou; confira

O técnico Carlo Ancelotti decidiu abrir o baú de memórias e escalar aquele que seria o time dos sonhos formado apenas por brasileiros que ele comandou em sua vitoriosa carreira na Europa. Atualmente à frente da Seleção Brasileira, o italiano selecionou atletas de diferentes gerações, unindo os craques com quem conquistou a Champions League no Milan aos jovens talentos que lapidou recentemente no Real Madrid.

A lista é tão qualificada que o “Mister” abriu uma exceção: ao invés dos tradicionais 11, Ancelotti escalou 12 jogadores para não deixar ninguém de fora. Entre os eleitos, dois atingiram o topo do mundo sob sua batuta: Kaká (Melhor do Mundo em 2007) e Vinícius Júnior (vencedor do The Best 2024).

O Esquadrão de Carlo Ancelotti

A seleção montada por Carlo Ancelotti atravessa décadas de futebol arte. O treinador optou por um sistema ofensivo, privilegiando a técnica refinada dos meias e atacantes brasileiros que fizeram história no Velho Continente.

A Era Milan: Dida, Cafu, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno representam o período áureo de Carletto na Itália.

A Muralha de Paris e Madri: Thiago Silva (PSG) e Éder Militão (Real Madrid) formam a zaga de confiança do treinador.

O Legado Merengue: Casemiro, Marcelo, Rodrygo e Vini Jr. completam o grupo que deu ao técnico suas taças mais recentes na Espanha.

A Seleção Brasileira de Ancelotti (All-Time)

Confira a lista completa dos 12 jogadores eleitos pelo comandante:

Posição Jogador Clube(s) onde foram treinados Goleiro Dida AC Milan Lateral Direito Cafu AC Milan Zagueiro Thiago Silva PSG / AC Milan Zagueiro Éder Militão Real Madrid Lateral Esquerdo Marcelo Real Madrid Volante Casemiro Real Madrid Meia Kaká AC Milan / Real Madrid Meia/Atacante Rodrygo Real Madrid Ponta Vinícius Júnior Real Madrid Atacante Rivaldo AC Milan Atacante Ronaldinho Gaúcho AC Milan Atacante Ronaldo AC Milan

A escalação reflete o carinho de Carlo Ancelotti pelo futebol brasileiro, fator que foi determinante para sua aceitação no cargo de técnico da Seleção. “Treinar brasileiros é sempre mais fácil, pois eles entendem o jogo de forma intuitiva”, já declarou o treinador em diversas ocasiões. Com tantos craques no currículo, a missão agora do italiano é fazer com que a atual safra da Amarelinha consiga o mesmo sucesso que seus ídolos do passado alcançaram sob suas ordens na Europa.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet