Carlo Ancelotti elege seleção de melhores brasileiros que treinou; confira

O técnico Carlo Ancelotti decidiu abrir o baú de memórias e escalar aquele que seria o time dos sonhos formado apenas por brasileiros que ele comandou em sua vitoriosa carreira na Europa. Atualmente à frente da Seleção Brasileira, o italiano selecionou atletas de diferentes gerações, unindo os craques com quem conquistou a Champions League no Milan aos jovens talentos que lapidou recentemente no Real Madrid.
A lista é tão qualificada que o “Mister” abriu uma exceção: ao invés dos tradicionais 11, Ancelotti escalou 12 jogadores para não deixar ninguém de fora. Entre os eleitos, dois atingiram o topo do mundo sob sua batuta: Kaká (Melhor do Mundo em 2007) e Vinícius Júnior (vencedor do The Best 2024).
O Esquadrão de Carlo Ancelotti
A seleção montada por Carlo Ancelotti atravessa décadas de futebol arte. O treinador optou por um sistema ofensivo, privilegiando a técnica refinada dos meias e atacantes brasileiros que fizeram história no Velho Continente.
-
A Era Milan: Dida, Cafu, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno representam o período áureo de Carletto na Itália.
-
A Muralha de Paris e Madri: Thiago Silva (PSG) e Éder Militão (Real Madrid) formam a zaga de confiança do treinador.
-
O Legado Merengue: Casemiro, Marcelo, Rodrygo e Vini Jr. completam o grupo que deu ao técnico suas taças mais recentes na Espanha.
A Seleção Brasileira de Ancelotti (All-Time)
Confira a lista completa dos 12 jogadores eleitos pelo comandante:
|Posição
|Jogador
|Clube(s) onde foram treinados
|Goleiro
|Dida
|AC Milan
|Lateral Direito
|Cafu
|AC Milan
|Zagueiro
|Thiago Silva
|PSG / AC Milan
|Zagueiro
|Éder Militão
|Real Madrid
|Lateral Esquerdo
|Marcelo
|Real Madrid
|Volante
|Casemiro
|Real Madrid
|Meia
|Kaká
|AC Milan / Real Madrid
|Meia/Atacante
|Rodrygo
|Real Madrid
|Ponta
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Atacante
|Rivaldo
|AC Milan
|Atacante
|Ronaldinho Gaúcho
|AC Milan
|Atacante
|Ronaldo
|AC Milan
A escalação reflete o carinho de Carlo Ancelotti pelo futebol brasileiro, fator que foi determinante para sua aceitação no cargo de técnico da Seleção. “Treinar brasileiros é sempre mais fácil, pois eles entendem o jogo de forma intuitiva”, já declarou o treinador em diversas ocasiões. Com tantos craques no currículo, a missão agora do italiano é fazer com que a atual safra da Amarelinha consiga o mesmo sucesso que seus ídolos do passado alcançaram sob suas ordens na Europa.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet