10/03/2026
ContilPop
Carlos Alberto de Nóbrega é internado com pressão alta e pneumonia em SP

Escrito por Portal Leo Dias
carlos-alberto-de-nobrega-e-internado-com-pressao-alta-e-pneumonia-em-sp

Prestes a completar 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega precisou ser internado após apresentar pressão alta. Nesta terça-feira (10/3), o humorista surgiu em uma live direto do Hospital Sírio-Libanês. Com o bom-humor de sempre, ele contou que também foi diagnosticado com uma leve pneumonia, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que já está em tratamento e bem assistido pela equipe médica.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Em seu perfil oficial no Instagram, Carlos Alberto abriu uma live ao lado da esposa para sortear um seguidor para tomar café da manhã com ele. Durante o vídeo ao vivo, o humorista explicou por que estava no hospital. Segundo ele, viveu uma semana de fortes emoções por causa das gravações do “A Praça é Nossa” em comemoração aos seus 90 anos, que será exibido na quinta-feira (12/3).

Veja as fotos

Foto/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SPFoto/Instagram
Divulgação: Câmara Municipal de Cotia
Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado em Cotia, São PauloDivulgação: Câmara Municipal de Cotia
Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
Carlos Alberto de NóbregaCrédito: Lourival Ribeiro/SBT
Reprodução
Carlos Alberto de NóbregaReprodução
Reprodução
Carlos Alberto de NóbregaReprodução
Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução/ Redes Sociais

Por conta disso, o humorista acabou tendo uma elevação na pressão e foi encaminhado ao hospital. Já na unidade, recebeu o diagnóstico de uma leve pneumonia: “Então, a minha pressão no domingo subiu. Deu um pouquinho, chegou a 18. Então tive que vir aqui e há males que vêm para o bem, porque eu vim para tratar de uma coisa e ele descobriu outra: que eu estou com uma pneumonia pequena”, contou.

Na sequência, Carlos Alberto contou que deve permanecer no hospital por mais um ou dois dias para concluir o tratamento. Apesar do susto, garantiu que está bem, sendo acompanhado de perto pela equipe médica e mantendo o bom-humor. Para completar a live, o apresentador ainda realizou o sorteio e escolheu um seguidor que terá a oportunidade de tomar café da manhã com ele presencialmente.

