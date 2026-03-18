Carlos Viana diz que ouvir ex-controlador do Banco Master é “questão de honra”

Presidente da CPMI quer Vorcaro e Zettel no Congresso para explicar supostos desvios

Marina Verenicz

18/03/2026 11h51

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Atualizado 11 segundos atrás

O senador Carlos Viana. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

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O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quarta-feira (18) que pretende convocar o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, para prestar depoimento no Congresso.

Segundo ele, levar o empresário à comissão é prioridade diante das suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo a instituição financeira.

Durante entrevista coletiva, Viana afirmou que a oitiva de Vorcaro e de pessoas próximas ao ex-banqueiro é fundamental para esclarecer a dimensão do caso.

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“Trazer o Vorcaro à CPMI é uma questão de honra minha. Precisamos trazer aqui Vorcaro e Zettel para que possam esclarecer toda e qualquer questão. Eu quero que eles venham. O país precisa saber o tamanho e a dimensão do escândalo, que não pode ser colocado debaixo do tapete”, disse.

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A declaração ocorre em meio ao avanço das investigações sobre o Banco Master, que entrou em liquidação extrajudicial após decisão do Banco Central. O caso envolve suspeitas de desvio de recursos por meio de fundos de investimento e uso de estruturas financeiras para movimentações consideradas atípicas.

A CPMI foi instalada para apurar fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios do INSS, mas o escopo das investigações tem se ampliado com a inclusão de novos personagens e possíveis ramificações do esquema.

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Convocações ampliam tensão

Além de Vorcaro, Viana citou o nome de Fabiano Zettel, apontado como pessoa próxima ao ex-controlador, como alvo de futuras convocações. A expectativa é que os depoimentos tragam mais detalhes sobre a estrutura financeira investigada e eventuais conexões com agentes públicos e privados.

A movimentação deve elevar a pressão política sobre o caso, que já envolve decisões judiciais para bloqueio de bens e apurações conduzidas por órgãos como a Polícia Federal.

Para o presidente da CPMI, a prioridade é dar transparência às investigações e dimensionar os prejuízos causados. A comissão pretende avançar na coleta de depoimentos e documentos para reconstruir o fluxo dos recursos e identificar responsabilidades.

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Fonte: InfoMoney