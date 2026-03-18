A manhã desta quarta-feira (18/03) foi marcada por um clima de tensão e resiliência no Centro Universitário de Brasília (UniCeub). A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Cármen Lúcia aviso bomba palestra Brasília, revelou ao público que foi informada pela polícia judicial sobre uma ameaça de bomba com o objetivo de tirar sua vida, momentos antes de subir ao palco.

A declaração ocorreu durante uma palestra sobre os direitos das mulheres. Com um tom firme e desafiador, a ministra interrompeu seu discurso para comentar as ligações e alertas que recebeu enquanto se deslocava para o evento na capital federal.

“Estou vivíssima”

Mesmo diante da gravidade do relato, Cármen Lúcia manteve a agenda e ironizou a tentativa de intimidação. “Não morro de jeito nenhum. Agora de manhã, vindo para cá, me comunicaram que mandaram uma bomba para me matar. Pior para quem mandar. Melhor não mandar. Sei que estou vivíssima, cada vez mais”, afirmou a ministra sob os olhares atentos de estudantes e advogados.

Com informações do Metrópoles.

Reforço na Segurança do STF

O episódio acende mais um alerta sobre a segurança dos ministros da Suprema Corte. Atualmente, os integrantes do STF contam com escolta permanente da Polícia Judicial, que atua tanto na proteção das instalações quanto na integridade física das autoridades em deslocamentos e eventos externos.

Nos últimos anos, o protocolo de segurança foi intensificado devido ao aumento das ameaças coordenadas contra os magistrados. A Polícia Judicial e a assessoria do STF ainda não divulgaram se o artefato foi localizado ou se a ameaça foi neutralizada antes da chegada da ministra ao local, mas o caso já está sob investigação rigorosa para identificar a origem das mensagens.

Veja o vídeo do momento em que a ministra confronta a ameaça: