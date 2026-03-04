Uma carreta de grande porte causou danos à estrutura de uma rotatória ao tentar realizar um retorno nesta quarta-feira (4), em Rio Branco. Durante a manobra, o motorista acabou passando por cima da calçada e atingindo parte da construção que delimita o canteiro central.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo ocupando parte da via enquanto tenta completar a manobra. Por conta do tamanho da carreta e da dificuldade para realizar o retorno no local, a estrutura da rotatória acabou sendo danificada.

A situação também provocou transtornos no trânsito da região. Motoristas que trafegavam pelo local tiveram que reduzir a velocidade e aguardar enquanto o veículo conseguia completar a manobra e liberar a via.

Apesar do susto e dos danos na estrutura da rotatória, não houve registro de pessoas feridas. O caso chamou a atenção de quem passava pela área e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Veja o vídeo: