Carreta fica presa em ponte entre Brasiléia e Epitaciolândia e interdita trânsito de veículos

Uma carreta ficou presa na ponte que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no interior do Acre, no início da manhã desta quinta-feira (5). A situação foi registrada por volta das 5h e acabou repercutindo nas redes sociais após um vídeo publicado no TikTok ultrapassar 9 mil visualizações.

As imagens foram divulgadas pelo perfil @nelsinho.ac, administrado por Nelson Mendes. No vídeo, ele relata a dificuldade de passagem do veículo na ponte que conecta as duas cidades da região de fronteira.

“Pra usar a ponte é melhor ir pela Bolívia, porque essa carreta entalou aqui na ponte que une as duas cidades”, afirma. Ainda nas imagens, o autor do vídeo comenta que seria necessário desmontar parte da estrutura do veículo para tentar retirar a carreta do local.

“Ainda vão atrás agora. Tem uma pessoa pra desmontar essa parte toda lá pra tentar tirar”, relata.

Nos comentários da publicação, internautas também levantaram questionamentos sobre o peso do veículo e a capacidade da ponte. Um dos usuários escreveu: “Pela ponte que liga Cobija e Brasiléia não passa essa carreta, é muito peso pra ponte, não suporta”.

A ponte é uma das principais ligações viárias entre os dois municípios acreanos e fica próxima da fronteira com Cobija, na Bolívia, sendo utilizada diariamente por moradores, comerciantes e motoristas que circulam pela região. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis danos à estrutura ou sobre a liberação total do tráfego.