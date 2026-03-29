Carro é cercado pelas águas e corre risco de ser levado pelo Rio Acre

O cenário de alerta em Rio Branco ganhou contornos dramáticos na noite deste domingo (29). Um registro do fotógrafo acreano James Pequeno chamou a atenção para a velocidade perigosa com que o Rio Acre está subindo. As imagens mostram um veículo estacionado às margens do manancial sendo rapidamente cercado pelas águas, com o fotógrafo alertando para o risco iminente de o carro ser levado pela força da correnteza.

A preocupação de James Pequeno é fundamentada nos números alarmantes deste domingo. De acordo com a medição das 21h, o Rio Acre atingiu 13,30 metros, ficando a apenas 20 centímetros da cota de alerta. A subida foi avassaladora: às 7h da manhã o nível era de 11,60m, o que significa que o rio elevou 1,70 metro em apenas 14 horas.

Força das Águas

O alerta serve como um aviso urgente para quem costuma transitar ou estacionar em áreas baixas da capital. Com o solo encharcado pelas chuvas de 46,80mm nas últimas 24 horas e a pressão do volume de água vindo das cabeceiras, a força da água torna-se capaz de arrastar objetos pesados, incluindo automóveis, transformando o que era apenas uma inundação em um prejuízo material grave e um risco à vida.

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A Defesa Civil Municipal recomenda que qualquer veículo estacionado em áreas próximas ao leito do rio seja retirado imediatamente. Com o Rio Acre mantendo a tendência de elevação para a madrugada desta segunda-feira, o risco de transbordo e de incidentes como o registrado por James Pequeno só aumenta.