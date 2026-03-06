Cartório eleitoral de Sena alerta moradores sobre prazo para emissão e regularização do título de eleitor

O Fórum Eleitoral da 3ª Zona, localizado em Sena Madureira, chamou a atenção dos moradores nesta sexta-feira (6) para o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para quem precisa tirar o primeiro título de eleitor ou resolver pendências no cadastro eleitoral.

De acordo com o chefe do cartório eleitoral, Rafael Rarisson, o atendimento para esses serviços seguirá normalmente até o dia 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado temporariamente e só será reaberto depois do período das eleições. A recomendação da Justiça Eleitoral é que os cidadãos procurem o fórum com antecedência para evitar acúmulo de atendimentos próximo ao prazo final.

Para realizar a emissão do título ou atualizar a situação eleitoral, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Em casos específicos, também pode ser aceita a certidão de nascimento.

LEIA TAMBÉM: Quadrilha Matutos na Roça escolhe tema sobre violência contra a mulher para temporada junina de 2026

Levantamento divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) mostra que o município de Sena Madureira possui atualmente mais de 5 mil títulos cancelados, além de 840 registros suspensos, situação que impede o eleitor de participar das eleições e pode gerar restrições em diversos serviços.

Com mais de 30 mil eleitores aptos, Sena Madureira aparece como o terceiro maior colégio eleitoral do estado do Acre. A Justiça Eleitoral reforça que manter a situação regularizada é essencial para garantir o direito ao voto e evitar problemas futuros com a documentação eleitoral.