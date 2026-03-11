11/03/2026
Casa noturna anuncia show do cantor Grelo e da dupla sertaneja Henrique & Juliano; confira

A dupla Henrique & Juliano são donos de grandes hits do sertanejo brasileiro e Grelo ficou conhecido pela música "Só Fé"

Dupla Henrique & Juliano com o cantor Grelo
Dupla Henrique & Juliano com o cantor Grelo/Foto: Reprodução

A casa noturna Villa Privilege, em Porto Velho, anunciou o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano e do cantor Grelo.

O anúncio diz que o evento vai marcar Porto Velho com uma noite inesquecível e cheia de sucessos. A data dos shows não foi divulgada.

A dupla Henrique & Juliano são donos de grandes hits do sertanejo brasileiro, com os grandes sucessos “Cidade Vizinha”, “Briga Feia”, “Na Hora da Raiva” e “Seu Perfil”.

O cantor Grelo fez sucesso no Brasil com a música “Só Fé”, mas também conta com os sucessos “Do Job” com MC Tuto e “Paredões”, com a dupla Henrique & Juliano. “Paredões” é parceria inédita de Grelo com a dupla sertaneja.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato (69) 99202-1051.

