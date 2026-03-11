Casa noturna anuncia show do cantor Grelo e da dupla sertaneja Henrique & Juliano; confira

A casa noturna Villa Privilege, em Porto Velho, anunciou o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano e do cantor Grelo.
O anúncio diz que o evento vai marcar Porto Velho com uma noite inesquecível e cheia de sucessos. A data dos shows não foi divulgada.
A dupla Henrique & Juliano são donos de grandes hits do sertanejo brasileiro, com os grandes sucessos “Cidade Vizinha”, “Briga Feia”, “Na Hora da Raiva” e “Seu Perfil”.
O cantor Grelo fez sucesso no Brasil com a música “Só Fé”, mas também conta com os sucessos “Do Job” com MC Tuto e “Paredões”, com a dupla Henrique & Juliano. “Paredões” é parceria inédita de Grelo com a dupla sertaneja.
Mais informações podem ser obtidas pelo contato (69) 99202-1051.