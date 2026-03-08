08/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas e dividem opiniões na internet

Escolha fora do tradicional vestido branco e terno claro gerou elogios e críticas nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas
Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas/ Foto: Reprodução

Um casal chamou atenção nas redes sociais após decidir realizar o próprio casamento de uma forma pouco convencional: usando roupas totalmente pretas durante a cerimônia, fugindo do tradicional vestido branco da noiva e do terno claro do noivo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A escolha surpreendeu muitos internautas e rapidamente começou a circular em diferentes plataformas digitais. Enquanto parte do público elogiou a personalidade e a originalidade dos noivos, outros criticaram a decisão por considerarem que o casal teria quebrado uma tradição histórica das cerimônias de casamento.

Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas

Escolha fora do tradicional vestido branco e terno claro gerou elogios e críticas/ Foto: Reprodução

“Eles quebraram uma tradição”, comentou um usuário nas redes sociais, refletindo a opinião de quem defende o estilo mais clássico para esse tipo de evento.

Por outro lado, muitos internautas destacaram que o casamento é um momento pessoal e que os noivos têm liberdade para celebrar da forma que desejarem, inclusive apostando em estilos diferentes e mais modernos.

Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas

Cerimônia diferente dividiu opiniões entre internautas sobre tradição e estilo/ Foto: Reprodução

A discussão acabou ampliando o debate nas redes sobre tradição, identidade e liberdade de escolha em cerimônias de casamento.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.