Casal chama atenção ao se casar com roupas totalmente pretas e dividem opiniões na internet

Um casal chamou atenção nas redes sociais após decidir realizar o próprio casamento de uma forma pouco convencional: usando roupas totalmente pretas durante a cerimônia, fugindo do tradicional vestido branco da noiva e do terno claro do noivo.

A escolha surpreendeu muitos internautas e rapidamente começou a circular em diferentes plataformas digitais. Enquanto parte do público elogiou a personalidade e a originalidade dos noivos, outros criticaram a decisão por considerarem que o casal teria quebrado uma tradição histórica das cerimônias de casamento.

“Eles quebraram uma tradição”, comentou um usuário nas redes sociais, refletindo a opinião de quem defende o estilo mais clássico para esse tipo de evento.

Por outro lado, muitos internautas destacaram que o casamento é um momento pessoal e que os noivos têm liberdade para celebrar da forma que desejarem, inclusive apostando em estilos diferentes e mais modernos.

A discussão acabou ampliando o debate nas redes sobre tradição, identidade e liberdade de escolha em cerimônias de casamento.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Veja o vídeo: