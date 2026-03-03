03/03/2026
Casal é preso com mais de 1 kg de cocaína durante barreira policial em Porto Acre

Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para Rio Branco, onde foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (Defla)

O casal estava em um veículo modelo Fiat Uno, de cor preta, quando foi abordado pelos militares.
O casal estava em um veículo modelo Fiat Uno, de cor preta, quando foi abordado pelos militares/Foto: ContilNet

Fernando Morgner da Silva, de 38 anos, e Evilene Rebouças de Oliveira, de 44, foram presos na noite desta segunda-feira (2) após serem flagrados transportando mais de 1 quilo de cocaína pura durante uma barreira policial realizada pela Polícia Militar no km 1 da Avenida João Barbudo, via que liga a Vila do Incra à Vila do V, na região de Porto Acre.

O casal estava em um veículo modelo Fiat Uno, de cor preta, quando foi abordado pelos militares. De acordo com informações repassadas pela guarnição, o motorista demonstrou nervosismo ao perceber a presença da barreira policial, o que levantou suspeitas. Ao receber ordem de parada, Fernando ainda tentou fugir, sendo acompanhado e interceptado após um breve trajeto.

Fernando Morgner da Silva/Foto: ContilNet

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, diante da fundada suspeita, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no interior do automóvel, momento em que localizaram mais de 1 kg de cocaína pura. Conforme os militares, a droga teria como destino o município de Porto Acre.

Evilene Rebouças de Oliveira/Foto: ContilNet

Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para Rio Branco, onde foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (Defla) e ficaram à disposição da Justiça.

A ação integra as operações contínuas da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região do interior do Acre.

