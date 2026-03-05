Um vídeo gravado de forma descontraída pelo cardiologista acreano Igor Dávila e sua esposa, Bruna Andrade, tem chamado atenção nas redes sociais ao divulgar, com humor, o espaço gastronômico New Yorque, em Rio Branco.

Na gravação, publicada na página do estabelecimento no Instagram, Bruna interpreta uma cliente que já está com o pedido na mesa e tenta realizar o pagamento na maquininha. Após três tentativas, o cartão aparece como “negado”, quando o personagem de Igor, que aparece sentado em uma mesa ao lado, se oferece para pagar a conta da cliente.

Bruna agradece o gesto, mas a cena ganha um toque de humor quando, logo depois de concluir o pagamento, ele simplesmente pega o pedido que estava na mesa dela e leva para a própria mesa.

Veja o vídeo: