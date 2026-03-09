09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Caso de estupro em Copacabana volta a repercurtir após jovem relatar violência em entrevista

Vítima falou sobre o trauma e detalhes do crime de estupro em conversa com a repórter Lília Teles

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jovem relata violência sofrida em entrevista concedida à repórter Lília Teles sobre o caso ocorrido em Copacabana.
Jovem relata violência sofrida em entrevista concedida à repórter Lília Teles sobre o caso de estupro ocorrido em Copacabana/Foto: Fantástico

O caso de estupro envolvendo um grupo de jovens em Copacabana, no Rio de Janeiro, voltou a repercutir após a divulgação de uma entrevista em que a própria vítima relata a violência sofrida. O crime, que ganhou grande atenção nas redes sociais, gerou indignação e pedidos de justiça.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Em conversa com a repórter Lília Teles, a jovem contou detalhes do episódio e falou sobre o trauma causado pela agressão. No relato, ela descreve o impacto psicológico da violência e as dificuldades enfrentadas desde que o caso veio à tona.

A reportagem também menciona que, após a divulgação do crime, outras denúncias teriam surgido envolvendo os suspeitos, com relatos de meninas que afirmam ter passado por situações semelhantes.

O caso provocou forte repercussão nas redes sociais, onde milhares de internautas manifestaram revolta e cobraram punição rigorosa para os responsáveis. Enquanto isso, o episódio segue sendo investigado pelas autoridades.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.