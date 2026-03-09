O caso de estupro envolvendo um grupo de jovens em Copacabana, no Rio de Janeiro, voltou a repercutir após a divulgação de uma entrevista em que a própria vítima relata a violência sofrida. O crime, que ganhou grande atenção nas redes sociais, gerou indignação e pedidos de justiça.

Em conversa com a repórter Lília Teles, a jovem contou detalhes do episódio e falou sobre o trauma causado pela agressão. No relato, ela descreve o impacto psicológico da violência e as dificuldades enfrentadas desde que o caso veio à tona.

A reportagem também menciona que, após a divulgação do crime, outras denúncias teriam surgido envolvendo os suspeitos, com relatos de meninas que afirmam ter passado por situações semelhantes.

O caso provocou forte repercussão nas redes sociais, onde milhares de internautas manifestaram revolta e cobraram punição rigorosa para os responsáveis. Enquanto isso, o episódio segue sendo investigado pelas autoridades.