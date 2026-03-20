Caso Gisele: policial suspeito se defende e contesta laudos em entrevista

O policial apontado como principal suspeito pela morte de Gisele Alves Santana voltou a se manifestar publicamente sobre o caso e negou qualquer envolvimento no crime. Em entrevista, ele contestou as acusações e apresentou uma versão que levanta questionamentos sobre as circunstâncias da morte.
Durante a declaração, o suspeito afirmou que não teria agredido a vítima e chegou a sugerir uma hipótese controversa ao questionar se a própria Gisele poderia ter provocado as marcas encontradas no corpo. A fala repercutiu e intensificou o debate em torno do caso, que ainda não teve conclusão oficial.
A investigação segue em andamento, com análise de laudos periciais e depoimentos. Familiares da vítima também têm levantado suspeitas e cobrado esclarecimentos das autoridades.
O caso continua cercado de dúvidas e é acompanhado de perto pela opinião pública, enquanto a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte.