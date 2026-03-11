12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Caso Master: Cleitinho diz que Vorcaro transitou entre direita e esquerda

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caso-master:-cleitinho-diz-que-vorcaro-transitou-entre-direita-e-esquerda

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) afirmou que o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, manteve relações políticas com diferentes campos ideológicos no Brasil. A declaração foi dada em entrevista ao UOL.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo o senador, o histórico de contatos do empresário mostra que ele teria interlocução tanto com figuras da direita quanto da esquerda. “O Vorcaro doou para o Bolsonaro, mas fala que teve uma reunião muito importante com o Lula, que saiu de lá muito satisfeito. Foi uma ótima reunião. Então, esses caras estão se lixando pra ideologia”, afirmou Cleitinho.

A fala ocorreu no contexto da defesa de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso envolvendo o Banco Master. O senador declarou apoio à CPI proposta por Alessandro Vieira (MDB-SE), que busca apurar possíveis relações entre ministros do Supremo Tribunal Federal e Vorcaro.

Cleitinho afirmou que a investigação precisa ir além do Judiciário e examinar também conexões políticas. Para ele, doações eleitorais por si só não indicam irregularidade, mas devem ser contextualizadas pelos candidatos que receberam os recursos.

“Cabe ao Tarcísio de Freitas, que recebeu doação, explicar. Eu não estou aqui para fazer julgamento sobre doação, porque em campanha tanto o Luiz Inácio Lula da Silva recebe quanto o Tarcísio recebe. Agora, cabe na prática, no mandato, qual ligação que o Tarcísio ou o Jair Bolsonaro teve com essas pessoas”, disse.

O senador acrescentou ainda que o próprio Vorcaro já teria feito críticas ao ex-presidente Bolsonaro, apesar de ter realizado doações políticas. Segundo Cleitinho, o banqueiro teria afirmado que considerava o ex-presidente “idiota”, mas que fez a contribuição eleitoral por decisão própria.

Continua depois da publicidade

Ao defender a criação da CPI, o parlamentar afirmou que a investigação precisa abranger diferentes atores políticos. Para ele, casos de corrupção não estão restritos a um campo ideológico específico e devem ser apurados de forma ampla pelo Congresso.

“A CPI é extremamente importante. A gente tem que investigar tudo, a população brasileira quer resposta. E a corrupção, nesse ponto, ela é de esquerda, ela é de direita, ela é de centro. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém não. Se tiver errado vai ter que pagar”, declarou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.