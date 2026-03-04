04/03/2026
Caso Vorcaro: ‘Sicário’, preso pela Polícia Federal, tenta suicídio em delegacia

Ele foi socorrido a tempo e levado ao hospital

Sicário foi preso pelo caso Vorcaro
Sicário foi preso pelo caso Vorcaro/Foto: Reprodução

Um dos presos na nova fase da Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira (4), tentou suicídio.

A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo e confirmada pela Polícia Federal. O preso é Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão.

Ele foi socorrido a tempo e levado ao hospital. O gabinete do ministro André Mendonça, que determinou a prisão, foi avisado imediatamente.

Mourão estava em uma cela da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais. Os agentes viram a tentativa por uma câmera de segurança e foram ao local prestar socorro.

LEIA TAMBÉM: PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero

De acordo com a Polícia Federal, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos. Luiz Phillipi Mourão, com apelido de Sicário, fazia parte do grupo.

Em nota a Polícia Federal lamentou o ocorrido e informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado:

A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

Ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local, e o custodiado será encaminhado a rede hospitalar para avaliação e para atendimento médico.

A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator no Supremo Tribunal Federal e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido.

Será aberto procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato.

