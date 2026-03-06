Casos de dengue caem mais de 70% no estado do Acre em 2026, aponta boletim da Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou nesta sexta-feira (6) o boletim epidemiológico com a quantidade de casos de dengue registrados nas cinco primeiras semanas epidemiológicas de 2026.

Nesse período, foram contabilizados 696 casos prováveis de dengue, dos quais 165 foram confirmados (23,70%).

A Sesacre fez questão de afirmar que “não foram registrados casos graves nem óbitos relacionados à doença”.

No mesmo período do ano passado, foram notificados 2.481 casos prováveis, dos quais 2.341 foram confirmados. “Ou seja, 94,35% dos casos prováveis foram confirmados, evidenciando elevada taxa de confirmação e intensa circulação viral no período analisado”, acrescentou a pasta.

Em um comparativo entre os dois anos, observa-se redução de 70,30% no número de casos prováveis neste ano corrente e de 93% nos casos confirmados de dengue.

“Em 2025, observou-se aumento de casos prováveis e confirmados nas três primeiras semanas epidemiológicas, com elevação do número de registros no mesmo período, indicando transmissão sustentada desde os primeiros dias do ano. Já em 2026, no mesmo intervalo, verifica-se um número de casos prováveis inferior em todas as semanas analisadas, apresentando redução no número de casos”, concluiu.

A Regional do Baixo Acre concentrou 125 casos confirmados, correspondendo à maior parte das confirmações no período analisado, sendo 99 casos (79,2%) confirmados por critério laboratorial e 26 casos (20,8%) por critério clínico-epidemiológico. Destacam-se os municípios de Rio Branco, com 114 casos confirmados, e Sena Madureira, com 5 casos, ambos com predominância de confirmação laboratorial.

Na Regional do Juruá/Tarauacá-Envira, foram registrados 38 casos confirmados, dos quais 25 (65,8%) foram confirmados por critério laboratorial e 13 (34,2%) por critério clínico-epidemiológico. Os municípios com registros nesse período foram Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Na Regional do Alto Acre, foram registrados 2 casos confirmados de dengue até a semana epidemiológica 05 de 2026.