Casos de violência doméstica termina com prisões e ferido em Cruzeiro do Sul

Uma sequência de ocorrências de violência doméstica registrada em diferentes pontos de Cruzeiro do Sul resultou em prisões e deixou uma pessoa ferida, mostrando a gravidade dos casos atendidos pelas forças de segurança no município. As situações foram registradas tanto na zona urbana quanto na área rural, envolvendo agressões físicas, ameaças e uso de arma branca.

Na noite do dia 21, no bairro Telégrafo, uma equipe da Polícia Militar do Acre foi acionada via Copom para atender uma ocorrência em que o suspeito, identificado pelas iniciais F.A.S., foi encontrado na varanda de uma residência com sinais de embriaguez. Segundo a vítima, ele tentou invadir o imóvel, a agrediu fisicamente e fez ameaças, inclusive mencionando a possibilidade de acionar integrantes de facção criminosa. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, enquanto a vítima recebeu orientações sobre medidas protetivas.

Ainda na mesma noite, no bairro Várzea, outro homem foi detido após agredir a companheira com socos na cabeça e no estômago. Conforme a polícia, o suspeito também apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado. A vítima relatou que as agressões eram frequentes e que, durante o episódio, ele chegou a pegar uma faca e avançar contra ela, sendo contido por uma familiar. O agressor resistiu à prisão, precisou ser algemado e foi conduzido para os procedimentos legais.

Já na zona rural, às margens da BR-307, um terceiro caso terminou com dois homens presos e um deles ferido após um ataque com faca. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como E., chegou embriagado à residência da família, causando tumulto, ameaçando parentes e danificando objetos. Durante a confusão, o sobrinho, J.V., tentou intervir, mas acabou atingindo o tio com um golpe de faca nas costas.

A ocorrência foi registrada nas proximidades de uma escola da região, e o deslocamento da equipe policial foi dificultado pelas condições da estrada de barro, agravadas pelas chuvas recentes, sendo necessário o apoio de uma viatura apropriada. O homem ferido recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à delegacia. O sobrinho foi preso em flagrante por lesão corporal grave, e ambos ficaram à disposição da Justiça.

Os casos reforçam o alerta das autoridades sobre a importância da denúncia em situações de violência doméstica e evidenciam os desafios enfrentados pelas forças de segurança, especialmente em áreas de difícil acesso no interior do município.