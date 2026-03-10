Casos de Mpox no Brasil 2026 sobem para 140 e Ministério da Saúde faz alerta (10)

A atualização mais recente do Ministério da Saúde acendeu um alerta no país: os casos de Mpox no Brasil 2026 chegaram a 140 confirmações desde o início do ano. O número foi divulgado nesta semana e já começa a gerar preocupação em autoridades sanitárias e especialistas.
Apesar do aumento de registros, até o momento não houve mortes confirmadas pela doença em 2026, segundo os dados oficiais.
Estados com mais casos da doença
De acordo com o levantamento mais recente, alguns estados concentram a maioria das confirmações.
Entre eles estão:
-
São Paulo: 93 casos
-
Rio de Janeiro: 18 casos
-
Rondônia: 11 casos
Outras unidades da federação também registraram ocorrências isoladas.
Além dos casos confirmados, o país contabiliza:
-
539 casos suspeitos
-
9 casos classificados como prováveis
Os números seguem em monitoramento constante pelas autoridades de saúde.
Evolução dos casos em 2026
Os dados mostram uma evolução gradual ao longo do ano:
-
Janeiro: 68 casos confirmados e prováveis
-
Fevereiro: 70 casos
-
Março: 11 novos registros até o momento
Especialistas afirmam que a vigilância epidemiológica segue ativa para evitar novos surtos.
O que é Mpox
A Mpox é uma doença viral causada por um vírus da mesma família da varíola. Entre os sintomas mais comuns estão:
-
Febre
-
Dor de cabeça
-
Lesões na pele
-
Inchaço dos gânglios
Na maioria dos casos, a infecção é autolimitada, mas pode exigir acompanhamento médico.
Autoridades reforçam prevenção
O Ministério da Saúde orienta que pessoas com sintomas suspeitos procurem atendimento médico e evitem contato próximo com outras pessoas até a avaliação clínica.
As autoridades também destacam que a notificação rápida de casos é essencial para controlar possíveis cadeias de transmissão.