Casos de Mpox no Brasil 2026 sobem para 140 e Ministério da Saúde faz alerta (10)

Brasil registra aumento de casos de Mpox em 2026 e autoridades reforçam monitoramento da doença.

Casos de Mpox no Brasil chegam a 140 em 2026 segundo Ministério da Saúde
Foto: Divulgação

A atualização mais recente do Ministério da Saúde acendeu um alerta no país: os casos de Mpox no Brasil 2026 chegaram a 140 confirmações desde o início do ano. O número foi divulgado nesta semana e já começa a gerar preocupação em autoridades sanitárias e especialistas.

Apesar do aumento de registros, até o momento não houve mortes confirmadas pela doença em 2026, segundo os dados oficiais.

Estados com mais casos da doença

De acordo com o levantamento mais recente, alguns estados concentram a maioria das confirmações.

Entre eles estão:

  • São Paulo: 93 casos

  • Rio de Janeiro: 18 casos

  • Rondônia: 11 casos

Outras unidades da federação também registraram ocorrências isoladas.

Além dos casos confirmados, o país contabiliza:

  • 539 casos suspeitos

  • 9 casos classificados como prováveis

Os números seguem em monitoramento constante pelas autoridades de saúde.

Evolução dos casos em 2026

Os dados mostram uma evolução gradual ao longo do ano:

  • Janeiro: 68 casos confirmados e prováveis

  • Fevereiro: 70 casos

  • Março: 11 novos registros até o momento

Especialistas afirmam que a vigilância epidemiológica segue ativa para evitar novos surtos.

O que é Mpox

A Mpox é uma doença viral causada por um vírus da mesma família da varíola. Entre os sintomas mais comuns estão:

  • Febre

  • Dor de cabeça

  • Lesões na pele

  • Inchaço dos gânglios

Na maioria dos casos, a infecção é autolimitada, mas pode exigir acompanhamento médico.

Autoridades reforçam prevenção

O Ministério da Saúde orienta que pessoas com sintomas suspeitos procurem atendimento médico e evitem contato próximo com outras pessoas até a avaliação clínica.

As autoridades também destacam que a notificação rápida de casos é essencial para controlar possíveis cadeias de transmissão.

