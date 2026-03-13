13/03/2026
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CBF define datas e horários dos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil

Escrito por Agência Brasil
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Após ter começado com 126 times, a Copa do Brasil entra na quarta fase na próxima terça-feira (17) com 24 equipes. Nove delas avançaram na noite de quinta (12): Barra-SC, Sport, Novorizontino, Ceará, Vila Nova, Juventude, Águia de Marabá, Operário-PR e CRB. As datas e horários das partidas únicas foram anunciados pela CBF nesta sexta (13). Os mandos de campo foram definidos por sorteio. Em caso de empate na quarta fase, o jogo será decidido nas cobranças de penalidades.

Os 12 times que se classificarem se juntarão aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que entram no torneio apenas na quinta etapa (Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense). A partir desta fase os duelos serão de ida e volta, com exceção da decisão do título, em jogo único, programado para 6 de dezembro.

Pela primeira vez, a Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores: o campeão irá direto para a fase de grupos do torneio continental em 2027, enquanto o vice disputará a fase preliminar. Até o ano passado, apenas o campeão garantia presença na Libertadores.

Partidas da Copa do Brasil – quarta-fase*

Terça-feira (17)

19h – Nova Iguaçu x Fortaleza (Estádio Luso Brasileiro)

19h30 – São Bernardo x Ceará (Estádio 1º de maio, o Primeirão)

21h30 –  Sport x Athletic (Ilha do Retiro)

21h30 – Londrina x Operário-PR (Estádio do Café)

21h30 – Portuguesa x Paysndu (Estádio do Canindé)

Quarta (18)

19h – Vila Nova x Confiança (Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – OBA)

20h 0 Atlético-GO x Ponte Preta (Estádio Antônio Accioly)

21h – CRB x Figueirense (Estádio Rei Pelé)

21h30 – Jacuipense x Novorizontino (Estádio de Pituaçu)

Quinta (19)

19h30 – Maringá x Goiás (Estádio Willie Davids)

19h30 – Juventude x Águia de Marabá (Estádio Alfredo Jaconi)

20h – Volta Redonda x Barra-SC (Estádio Raulino de Oliveira)

*Times à esquerda serão os mandantes dos jogos.

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