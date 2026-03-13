CBF detalha confrontos da quarta fase da Copa do Brasil; confira

A Copa do Brasil entra em sua fase mais aguda para as equipes que buscam o sonho do título e a premiação milionária. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta sexta-feira (13/3) o cronograma completo da quarta fase do torneio. Diferente das etapas finais, esta fase ainda é disputada em jogo único: quem vencer avança, e qualquer empate no tempo regulamentar leva a decisão diretamente para as cobranças de pênaltis.
A rodada de 12 jogos começa na próxima terça-feira (17) com o duelo entre Nova Iguaçu e Fortaleza no Rio de Janeiro e se estende até a noite de quinta-feira (19), encerrando com o confronto entre o Volta Redonda e o atual campeão catarinense, o Barra.
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Destaques e Regulamento
A quarta fase da Copa do Brasil é conhecida por equilibrar clubes tradicionais e surpresas regionais, garantindo emoção até o último apito.
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Critério de Desempate: Não há vantagem de empate para o time visitante ou melhor ranqueado. Empatou, é pênalti.
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Estreias e Surpresas: O Barra (SC) chega embalado pelo título estadual inédito, enquanto Sport e Ceará tentam manter o favoritismo nordestino na competição.
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Logística: As partidas estão espalhadas por sete estados diferentes, movimentando estádios do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.
Tabela Completa: 4ª Fase da Copa do Brasil
Confira abaixo todos os jogos, locais e horários detalhados pela CBF:
|Data
|Horário
|Confronto
|Estádio (Local)
|17/03 (Ter)
|19h00
|Nova Iguaçu x Fortaleza
|Luso Brasileiro (RJ)
|17/03 (Ter)
|19h30
|São Bernardo x Ceará
|1º de Maio (SP)
|17/03 (Ter)
|21h30
|Sport x Athletic
|Ilha do Retiro (PE)
|17/03 (Ter)
|21h30
|Londrina x Operário
|Estádio do Café (PR)
|17/03 (Ter)
|21h30
|Portuguesa x Paysandu
|Canindé (SP)
|18/03 (Qua)
|19h00
|Vila Nova x Confiança
|OBA (GO)
|18/03 (Qua)
|20h00
|Atlético-GO x Ponte Preta
|Antônio Accioly (GO)
|18/03 (Qua)
|21h00
|CRB x Figueirense
|Rei Pelé (AL)
|18/03 (Qua)
|21h30
|Jacuipense x Novorizontino
|Pituaçu (BA)
|19/03 (Qui)
|19h30
|Maringá x Goiás
|Willie Davids (PR)
|19/03 (Qui)
|19h30
|Juventude x Águia de Marabá
|Alfredo Jaconi (RS)
|19/03 (Qui)
|20h00
|Volta Redonda x Barra
|Raulino de Oliveira (RJ)
A Copa do Brasil segue sendo a competição mais democrática do país, e a quarta fase promete ser um divisor de águas para as finanças dos clubes menores. Com a definição dos locais, as diretorias agora correm para iniciar a venda de ingressos. Para os torcedores, a maratona de futebol no meio de semana será decisiva para conhecer os clubes que seguirão vivos na luta pela taça mais cobiçada do calendário nacional.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet