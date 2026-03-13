14/03/2026
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CBF detalha confrontos da quarta fase da Copa do Brasil; confira

Ao todo, 12 partidas movimentam esta etapa da competição entre os dias 17 e 19 de março; vagas serão decididas em jogo único com disputa de pênaltis em caso de empate

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CBF detalha confrontos da quarta fase da Copa do Brasil; confira
Nelson Terme/CBF

A Copa do Brasil entra em sua fase mais aguda para as equipes que buscam o sonho do título e a premiação milionária. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta sexta-feira (13/3) o cronograma completo da quarta fase do torneio. Diferente das etapas finais, esta fase ainda é disputada em jogo único: quem vencer avança, e qualquer empate no tempo regulamentar leva a decisão diretamente para as cobranças de pênaltis.

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A rodada de 12 jogos começa na próxima terça-feira (17) com o duelo entre Nova Iguaçu e Fortaleza no Rio de Janeiro e se estende até a noite de quinta-feira (19), encerrando com o confronto entre o Volta Redonda e o atual campeão catarinense, o Barra.

Destaques e Regulamento

A quarta fase da Copa do Brasil é conhecida por equilibrar clubes tradicionais e surpresas regionais, garantindo emoção até o último apito.

  • Critério de Desempate: Não há vantagem de empate para o time visitante ou melhor ranqueado. Empatou, é pênalti.

  • Estreias e Surpresas: O Barra (SC) chega embalado pelo título estadual inédito, enquanto Sport e Ceará tentam manter o favoritismo nordestino na competição.

  • Logística: As partidas estão espalhadas por sete estados diferentes, movimentando estádios do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

Tabela Completa: 4ª Fase da Copa do Brasil

Confira abaixo todos os jogos, locais e horários detalhados pela CBF:

Data Horário Confronto Estádio (Local)
17/03 (Ter) 19h00 Nova Iguaçu x Fortaleza Luso Brasileiro (RJ)
17/03 (Ter) 19h30 São Bernardo x Ceará 1º de Maio (SP)
17/03 (Ter) 21h30 Sport x Athletic Ilha do Retiro (PE)
17/03 (Ter) 21h30 Londrina x Operário Estádio do Café (PR)
17/03 (Ter) 21h30 Portuguesa x Paysandu Canindé (SP)
18/03 (Qua) 19h00 Vila Nova x Confiança OBA (GO)
18/03 (Qua) 20h00 Atlético-GO x Ponte Preta Antônio Accioly (GO)
18/03 (Qua) 21h00 CRB x Figueirense Rei Pelé (AL)
18/03 (Qua) 21h30 Jacuipense x Novorizontino Pituaçu (BA)
19/03 (Qui) 19h30 Maringá x Goiás Willie Davids (PR)
19/03 (Qui) 19h30 Juventude x Águia de Marabá Alfredo Jaconi (RS)
19/03 (Qui) 20h00 Volta Redonda x Barra Raulino de Oliveira (RJ)

A Copa do Brasil segue sendo a competição mais democrática do país, e a quarta fase promete ser um divisor de águas para as finanças dos clubes menores. Com a definição dos locais, as diretorias agora correm para iniciar a venda de ingressos. Para os torcedores, a maratona de futebol no meio de semana será decisiva para conhecer os clubes que seguirão vivos na luta pela taça mais cobiçada do calendário nacional.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

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