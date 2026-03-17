Celso Portiolli demonstra apoio a Ratinho em polêmica envolvendo Erika Hilton

Ratinho voltou a comentar a polêmica envolvendo a deputada federal Erika Hilton e recebeu apoio do colega de profissão, o apresentador Celso Portiolli, nas redes sociais

Celso Portiolli reagiu a mais uma das declarações de Ratinho sobre a polêmica com Erika Hilton. O apresentador voltou a comentar o caso em seu programa no SBT, exibido nesta segunda-feira (16/3), e reafirmou sua postura, criticando o que chamou de “patrulhamento e lacração”. A nova fala foi compartilhada em seu perfil nas redes sociais, e o comentário de Portiolli chamou a atenção da web.

O apresentador do “Domingo Legal”, também do SBT, reagiu ao vídeo com um comentário contendo diversos emojis de palmas, demonstrando apoio à declaração de Ratinho.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram/Ratinho Celso Portiolli / Divulgação Ratinho, Celso Portiolli e César Filho vão lançar um portal de notícias / Reprodução Ratinho e Erika Hilton Créditos: Reprodução SBT e TikTok Erika Hilton comemorou avanço de denúncia contra Ratinho Foto/Instagram Voltar

Próximo

No vídeo, Ratinho afirma que seu nome foi envolvido em uma confusão após dar uma opinião em seu programa de TV, gerando muitos comentários e que, apesar de não conseguir acompanhar todos, a maioria concordou com ele.

“Então, eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu nem tive como acompanhar todas as mensagens, porque são milhões de mensagens, ou milhares de mensagens, quase todas unanimidade nos comentários favoráveis. Muita gente, mas muita gente mesmo, concordou comigo”, disse.

O apresentador falou ainda que possui muitos defeitos; no entanto, sua sinceridade é o que costuma incomodar, e que não mudará sua postura: “E de todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos, mas o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade. Desde que comecei na televisão… e olha, eu não sou garoto de internet. Quando comecei na televisão e no rádio, não tinha internet”, declarou.

“É o meu jeito direto e reto de falar as coisas. E, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que no meu tempo não existia”, concluiu.

Entenda a polêmica:

Durante um de seus programas, Ratinho foi acusado de transfobia após criticar a deputada federal Erika Hilton sobre assumir o cargo de presidente na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher: “Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo. Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Eu não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres, mulher mesmo… Mulher para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias”, falou na ocasião.

A parlamentar celebrou nas redes sociais a decisão do Ministério Público Federal de aceitar a denúncia apresentada por ela contra o apresentador Ratinho. Na ação, a deputada federal pede uma indenização de R$ 10 milhões por danos coletivos à população trans e travesti. Ao comentar o caso, Erika afirmou que a resposta da Justiça brasileira representa um sinal de vitória e reconhecimento para as mulheres trans.