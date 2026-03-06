Cesta básica dispara em março em Rio Branco e carne pesa no bolso das famílias

O custo da cesta básica voltou a subir em Rio Branco no início de março de 2026 e acendeu alerta para o orçamento das famílias de baixa renda. Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) aponta que o valor médio passou de R$ 583,79 em fevereiro para R$ 646,80 em março, o que representa aumento de 10,79% no comparativo mensal.

A pesquisa considera 15 produtos alimentícios essenciais para consumo doméstico e foi realizada em supermercados da capital acreana no dia 2 de março. O estudo estima o custo necessário para abastecer famílias compostas por até três adultos ou dois adultos e duas crianças.

Apesar da alta registrada no último mês, o levantamento mostra que o custo da cesta acumula redução de 3,72% no período entre dezembro de 2025 e março de 2026.

Carne lidera impacto no orçamento

Entre os produtos analisados, a carne bovina continua sendo o item de maior peso no orçamento das famílias. O preço médio foi calculado em R$ 51,19 por quilo, com variação entre R$ 48,98 e R$ 53,40 nos supermercados pesquisados.

Somente a carne representa cerca de R$ 255,95 do valor total da cesta, equivalente a aproximadamente 39,5% do custo final.

Além da carne, outros itens que mais pesam no orçamento são:

Café em pó: R$ 66,84

Leite: R$ 58,40

Banana: R$ 39,87

Pão francês: R$ 35,97

Já os produtos com menor impacto no valor total da cesta são o macarrão, com R$ 8,16, e o açúcar, com R$ 15.

LEIA TAMBÉM: Quadrilha Matutos na Roça escolhe tema sobre violência contra a mulher para temporada junina de 2026

Variação de preços entre supermercados

O levantamento também identificou diferença relevante entre os estabelecimentos. O custo total da cesta pode variar de R$ 624,53 até R$ 678,33, diferença de R$ 53,80 dependendo do local de compra.

Entre os itens pesquisados, o arroz apresenta um dos menores preços médios, de R$ 3,76 por quilo. No entanto, a variação entre o menor e o maior valor encontrado, que vai de R$ 3,17 a R$ 4,35, indica que a escolha do supermercado pode gerar economia.

No setor de hortifrutigranjeiros, a banana mostrou estabilidade, com preços entre R$ 8,72 e R$ 8,99. Já o tomate registrou maior oscilação, com diferença de R$ 1,50 entre o menor e o maior valor.

O pão francês aparece com preço uniforme no período pesquisado, com média de R$ 11,99.

O que puxou a alta

Segundo os dados da Fecomércio-AC, a principal responsável pela elevação da cesta entre fevereiro e março foi a carne bovina, que registrou aumento de 41,48%. O leite também teve impacto relevante, com alta de 14,06%.

Por outro lado, alguns produtos apresentaram forte redução de preços e ajudaram a amenizar o impacto no valor final da cesta. Entre eles estão:

Arroz: queda de 33,10%

Macarrão: redução de 36,89%

Batata: diminuição de 18,86%

Queda no acumulado do trimestre

Mesmo com a alta recente, o balanço entre dezembro de 2025 e março de 2026 mostra redução no custo da cesta básica em Rio Branco.

Nesse período, os maiores recuos foram registrados em:

Arroz: -31,13%

Farinha de mandioca: -22,49%

Óleo de soja: -23,61%

Macarrão: -22,73%

Em contrapartida, alguns produtos tiveram aumento no mesmo intervalo, como tomate (+18,88%), carne bovina (+4,62%) e pão francês (+1,61%).

A pesquisa aponta que, embora a redução acumulada represente um alívio para famílias de baixa renda, oscilações mensais nos preços dos alimentos continuam impactando diretamente o poder de compra da população.

Com informações assessoria Fecomércio/AC