Céu tomado por aves em Israel gera fala sobre “mau presságio” nas redes

Imagens que mostram o céu de Tel Aviv, em Israel, tomado por milhares de aves viralizaram nas redes sociais e passaram a ser associadas por internautas a um suposto “mau presságio”. Os vídeos mostram grandes bandos sobrevoando a cidade, o que chamou atenção pela intensidade e pelo volume de animais.
Nas publicações, usuários levantaram interpretações simbólicas sobre o fenômeno. No entanto, especialistas reforçam que não há qualquer relação com eventos negativos ou previsões, tratando-se de um comportamento comum na natureza.
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De acordo com explicações técnicas, esse tipo de formação ocorre quando aves se deslocam em grupo, seja por migração, mudanças climáticas ou busca por alimento. Além disso, o voo coletivo também serve como estratégia de proteção e orientação.
Contudo, apesar das interpretações nas redes sociais, não há evidências científicas que sustentem a ideia de “mau presságio”. O fenômeno é considerado natural e já foi registrado em diversas partes do mundo.
Diário de Quixadá