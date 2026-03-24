24/03/2026
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CGE autoriza contratação e investe R$ 49 mil em estrutura administrativa

Aquisição inclui eletrodomésticos e serviços institucionais

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CGE autoriza contratação e investe R$ 49 mil em estrutura administrativa
CGE autoriza contratação e investe R$ 49 mil em estrutura administrativa/Foto: Ranelly Pinheiro/Seop

A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE) autorizou a contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, com investimento de R$ 49.697, conforme publicação no Diário Oficialdesta terça-feira, 24.

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De acordo com o extrato do contrato, a aquisição tem como objetivo atender às demandas administrativas do órgão ao longo de 2026, contribuindo para a manutenção das atividades internas. O documento informa que a vigência do contrato segue até o fim do exercício financeiro.

Além disso, a CGE também formalizou procedimento de dispensa de licitação para contratação de serviços de cerimonial, voltados à organização de eventos institucionais.

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Outro ponto publicado é a abertura de cotação de preços para futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação, especialmente em função da estruturação da nova sede do órgão.

As medidas seguem a legislação vigente e fazem parte do planejamento administrativo da Controladoria no estado.

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