11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Champions League e Brasileirão são destaques do futebol nesta quarta-feira (11)

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
champions-league-e-brasileirao-sao-destaques-do-futebol-nesta-quarta-feira-(11)

As principais competições do futebol mundial movimentam o mundo dos esportes nesta quarta-feira (11). O destaque fica para os jogos das oitavas de final da UEFA Champions League e para a rodada do Campeonato Brasileiro. Há ainda partidas da 3ª fase da Copa do Brasil e da Pré-Libertadores, já sem clubes brasileiros após a eliminação de Bahia e Botafogo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (10/03)

Na Europa, quatro partidas movimentam a fase mata-mata da principal competição de clubes do planeta. O Bayer Leverkusen recebe o Arsenal às 14h45. Mais tarde, às 17h, três confrontos completam a programação: Real Madrid x Manchester City, Paris Saint‑Germain x Chelsea e Bodø/Glimt x Sporting.

Veja as fotos

Edu Andrade/Staff Images/CBF
CBF apresentou as mudanças no calendário do futebol brasileiro de 2026 em outubro. Edu Andrade/Staff Images/CBF
Foto: CBF
Entenda a nova tecnologia de impedimento que estreia no futebol brasileiro em 2026Foto: CBF
Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni se revolta com o VAR após derrota do Bahia: “VAR decide quem vence no futebol brasileiro”Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia
CBF TV
Rogério Ceni se revolta com o VAR após derrota do Bahia: “VAR decide quem vence no futebol brasileiro”CBF TV

Leia Também

Polícia investiga briga na final do Mineiro. Atletas podem ser denunciados criminalmente
Esportes

Polícia investiga briga na final do Mineiro. Atletas podem ser denunciados criminalmente

Irã volta a cogitar ausência na Copa do Mundo em meio a tensão política
Esportes

Irã volta a cogitar ausência na Copa do Mundo em meio a tensão política

Goleiro Bruno é considerado foragido ao não se reapresentar após revogação de condicional
Notícias

Goleiro Bruno é considerado foragido ao não se reapresentar após revogação de condicional

Em solo nacional, o Campeonato Brasileiro também terá uma agenda movimentada. Às 19h, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional. A partida coloca frente a frente duas equipes que buscam se reerguer após saírem derrotadas nas finais estaduais, disputadas no último fim de semana. O Galo perdeu para o Cruzeiro, enquanto o Colorado foi vice para o Grêmio.

Mais tarde, às 20h, Bahia e Vitória entram em campo na Fonte Nova. O Ba-Vi reedita a final do Campeonato Baiano do último fim de semana, que terminou com vitória tricolor. Às 21h30, dois jogos fecham a noite: Corinthians x Coritiba e Flamengo x Cruzeiro. Este último, com ingredientes especiais: o reencontro do técnico Leonardo Jardim com o clube celeste, e a volta de Gerson ao Maracanã, mas desta vez como adversário.

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Manauara encara o Fortaleza às 19h30, enquanto Paysandu enfrenta a Portuguesa-RJ às 21h30. Já na terceira fase da Copa Libertadores (Pré-Libertadores), o Sporting Cristal joga contra o Carabobo às 19h, enquanto Deportes Tolima recebe o O’Higgins às 21h30.

Jogos desta quarta-feira (11)

Champions League (oitavas de final)

  • 14h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal (TNT e HBO Max)
  • 17h – Real Madrid x Manchester City (HBO Max)
  • 17h – PSG x Chelsea (TNT e HBO Max)
  • 17h – Bodo/Glimt x Sporting (Space e HBO Max)

Campeonato Brasileiro

  • 19h – Atlético-MG x Internacional (Sportv e Premiere)
  • 20h – Bahia x Vitória (Premiere)
  • 21h30 – Corinthians x Coritiba (Globo e Premiere)
  • 21h30 – Flamengo x Cruzeiro (Globo, ge tv e Premiere)

Copa do Brasil (3ª fase)

  • 19h30 – Manauara x Fortaleza (Prime Video)
  • 21h30 – Paysandu x Portuguesa-RJ (Prime Video)

Libertadores (Pré-Libertadores – 3ª fase)

  • 19h – Sporting Cristal x Carabobo (ESPN 3 e Disney+)
  • 21h30 – Deportes Tolima x O’Higgins (ge tv e Paramount+)
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.