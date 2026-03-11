Champions League e Brasileirão são destaques do futebol nesta quarta-feira (11)

As principais competições do futebol mundial movimentam o mundo dos esportes nesta quarta-feira (11). O destaque fica para os jogos das oitavas de final da UEFA Champions League e para a rodada do Campeonato Brasileiro. Há ainda partidas da 3ª fase da Copa do Brasil e da Pré-Libertadores, já sem clubes brasileiros após a eliminação de Bahia e Botafogo.
Na Europa, quatro partidas movimentam a fase mata-mata da principal competição de clubes do planeta. O Bayer Leverkusen recebe o Arsenal às 14h45. Mais tarde, às 17h, três confrontos completam a programação: Real Madrid x Manchester City, Paris Saint‑Germain x Chelsea e Bodø/Glimt x Sporting.
Em solo nacional, o Campeonato Brasileiro também terá uma agenda movimentada. Às 19h, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional. A partida coloca frente a frente duas equipes que buscam se reerguer após saírem derrotadas nas finais estaduais, disputadas no último fim de semana. O Galo perdeu para o Cruzeiro, enquanto o Colorado foi vice para o Grêmio.
Mais tarde, às 20h, Bahia e Vitória entram em campo na Fonte Nova. O Ba-Vi reedita a final do Campeonato Baiano do último fim de semana, que terminou com vitória tricolor. Às 21h30, dois jogos fecham a noite: Corinthians x Coritiba e Flamengo x Cruzeiro. Este último, com ingredientes especiais: o reencontro do técnico Leonardo Jardim com o clube celeste, e a volta de Gerson ao Maracanã, mas desta vez como adversário.
Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Manauara encara o Fortaleza às 19h30, enquanto Paysandu enfrenta a Portuguesa-RJ às 21h30. Já na terceira fase da Copa Libertadores (Pré-Libertadores), o Sporting Cristal joga contra o Carabobo às 19h, enquanto Deportes Tolima recebe o O’Higgins às 21h30.
Jogos desta quarta-feira (11)
Champions League (oitavas de final)
- 14h45 – Bayer Leverkusen x Arsenal (TNT e HBO Max)
- 17h – Real Madrid x Manchester City (HBO Max)
- 17h – PSG x Chelsea (TNT e HBO Max)
- 17h – Bodo/Glimt x Sporting (Space e HBO Max)
Campeonato Brasileiro
- 19h – Atlético-MG x Internacional (Sportv e Premiere)
- 20h – Bahia x Vitória (Premiere)
- 21h30 – Corinthians x Coritiba (Globo e Premiere)
- 21h30 – Flamengo x Cruzeiro (Globo, ge tv e Premiere)
Copa do Brasil (3ª fase)
- 19h30 – Manauara x Fortaleza (Prime Video)
- 21h30 – Paysandu x Portuguesa-RJ (Prime Video)
Libertadores (Pré-Libertadores – 3ª fase)
- 19h – Sporting Cristal x Carabobo (ESPN 3 e Disney+)
- 21h30 – Deportes Tolima x O’Higgins (ge tv e Paramount+)