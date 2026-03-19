19/03/2026
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Chapecoense x Corinthians: Onde assistir o jogo?

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Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19) em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão 2026. A bola rola na Arena Condá, em Chapecó (SC), a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O Chapecoense está em 12º lugar é do Campeonato Brasileiro e soma três empates, uma vitória e uma derrota até aqui. O time empatou com o Grêmio por 1 a 1 na partida anterior.

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O Timão, por sua vez, é o 8º colocado, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A partida passada acabou em empate contra o Santos, por 1 a 1.

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Onde assistir Chapecoense x Corinthians?

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Escalações prováveis

O Corinthians pode entrar com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Matheus Pereira, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Vitinho.

Já o Chapeconse deve escalar: Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Higor Meritão, João Vitor, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie.

Fonte: InfoMoney

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