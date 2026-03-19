A Arena Condá será o palco do encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (19/03).

Chapecoense x Corinthians onde assistir ao vivo escalações é a pergunta de milhares de torcedores que acompanham o duelo das 21h30. Enquanto o Timão busca encostar no G-4, a Chape luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O Corinthians ocupa atualmente a 8ª posição e vem de um empate no clássico contra o Santos. Já a Chapecoense, em 14º lugar com seis pontos, tenta fazer valer o mando de campo para subir na tabela.

Onde Assistir e Horário

Transmissão: Exclusiva pelo Prime Video (Streaming).

Horário: 21h30 (horário de Brasília).

Local: Arena Condá, Chapecó (SC).

Prováveis Escalações

Chapecoense (Técnico: Umberto Louzer) A equipe catarinense aposta na experiência de nomes conhecidos para segurar o ímpeto paulista. Jean Carlos e Giovanni Augusto são as esperanças de criação para servir o atacante Italo.

Com informações do Metrópoles.

Provável time: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira, Walter Clar; Jean Carlos, Giovanni Augusto; Italo.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz) O Timão deve entrar em campo com força máxima, destacando-se a presença da estrela holandesa Memphis Depay no comando do ataque, ao lado de Kaio César. Rodrigo Garro segue como o cérebro do meio-campo.

Provável time: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo; Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

Contexto da Rodada

O Corinthians entra em campo sabendo dos resultados dos rivais diretos, como Flamengo e Palmeiras, o que aumenta a pressão por uma vitória fora de casa. Para a Chapecoense, o triunfo é vital para não terminar a rodada perigosamente próxima ao Z-4.