Chapecoense x Grêmio onde assistir e prováveis escalações (16)

A rodada do Campeonato Brasileiro chega ao fim nesta segunda-feira (16) com um confronto de peso no Sul do país. A partir das 20h (horário de Brasília), a bola rola na Arena Condá para o duelo isolado da noite, e a principal dúvida dos torcedores que querem acompanhar os 90 minutos de casa é sobre Chapecoense x Grêmio onde assistir e como os times vão a campo.

O ContilNet preparou um guia definitivo para o jogaço de hoje. Confira os canais que farão a transmissão ao vivo, a situação do departamento médico de ambas as equipes e a lista com a equipe de arbitragem designada para a partida.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

Como o jogo fecha a rodada na segunda-feira, a transmissão será exclusiva dos canais fechados do Grupo Globo. O torcedor terá duas opções na TV por assinatura para acompanhar cada lance direto de Chapecó:

Horário: 20h (de Brasília).

Local: Arena Condá, Chapecó (SC).

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (sistema de pay-per-view para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Mudanças forçadas no Verdão e no Tricolor

Os técnicos Gilmar Dal Pozzo e a comissão do Grêmio precisaram quebrar a cabeça para montar o 11 inicial desta noite devido a questões contratuais e lesões importantes.

A situação da Chapecoense: Jogando diante da sua torcida, o Verdão do Oeste terá uma baixa confirmada no meio-campo. O volante Camilo não pode entrar em campo por questões contratuais, já que seus direitos pertencem justamente ao Grêmio. Com essa ausência, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve promover a entrada de Higor Meritão na contenção.

O provável time: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie.

A situação do Grêmio: Pelo lado do Tricolor Gaúcho, o departamento médico vetou a presença de Arthur, que segue se recuperando de um incômodo na coxa esquerda. Sem o atleta, Nardoni se consolida na vaga no setor de meio-campo, deixando a responsabilidade da armação de jogadas para Monsalve. No setor ofensivo, a novidade é o retorno de Amuzu ao time titular.

O provável time: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF definiu uma equipe de arbitragem experiente para comandar o duelo no interior catarinense:

Árbitro Principal: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

Por: Redação ContilNet