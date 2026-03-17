18/03/2026
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Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à Espanha

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Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à Espanha

O ator publicou registros em clima de descanso ao lado da esposa, Laura Neiva, e da filha caçula, Ana, encantando seguidores com momentos especiais nas redes sociais

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Eduardo Reis

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Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à Espanha
Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à Espanha (Reprodução / @chay)

          Chay Suede chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (17/3) ao publicar um álbum de fotos de sua temporada em Madri, na Espanha. Nas imagens, o ator aparece em clima de descanso ao lado da esposa, Laura Neiva, e da filha mais nova do casal, Ana, que nasceu em novembro de 2024.

          Conhecido por preservar a vida pessoal, o artista surpreendeu ao dividir registros mais íntimos da viagem em família. Em alguns cliques, ele surge com Laura e a bebê em momentos de afeto e tranquilidade durante a estadia na capital espanhola.

          Veja as fotos

          Reprodução / @chay
          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay
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          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay
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          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay
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          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay
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          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay
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          Chay Suede compartilha fotos raras ao lado da família durante viagem à EspanhaReprodução / @chay

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          A publicação rapidamente recebeu uma série de comentários carinhosos dos fãs. “Que fofo!”, escreveu um seguidor. “Família linda”, elogiou outro. “Essa pequena é a cara da Laurinha. 2×1 aí, hein?”, brincou um internauta, entre outras mensagens positivas.

          De acordo com a Quem, durante a passagem por Madri, Chay ficou hospedado no Rosewood Villa Magna, um dos hotéis mais sofisticados da cidade, com diárias a partir de R$ 6.500, e reconhecido pelo alto padrão de conforto e serviço.

          Além de Ana, o casal também é pai de Maria, nascida em 2019, e José, de 2021. Apesar de manterem os filhos longe da exposição constante, eles costumam compartilhar, ocasionalmente, momentos especiais em família, como a recente viagem pela Europa, que rendeu novos registros encantadores.

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          Tags:Chay, Chay Suede
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          Fonte: Portal Leo Dias

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