Cheia do Rio Purus acende alerta e mobiliza autoridades em Santa Rosa do Purus

O nível do Rio Purus tem apresentado elevação significativa nos últimos dias, gerando preocupação entre moradores de Santa Rosa do Purus. Imagens enviadas à redação nesta terça-feira (31) mostram o manancial com grande volume de água, além da descida intensa de balseiros, troncos e vegetações que são arrastados pela correnteza.

A situação tem deixado comunidades ribeirinhas em estado de alerta, principalmente aquelas que vivem em áreas mais baixas e historicamente afetadas por alagações durante o período de cheia. Moradores relatam apreensão diante da rapidez com que o rio tem subido, cenário comum nesta época do ano, mas que, desta vez, chama atenção pela intensidade.

A Defesa Civil Municipal, em conjunto com outras autoridades locais, acompanha de perto a evolução do nível do rio. Equipes estão de prontidão para prestar assistência às famílias que possam ser atingidas, incluindo ações de retirada e apoio emergencial, caso necessário.

Além dos impactos diretos nas residências, a cheia também pode afetar o transporte fluvial e o abastecimento em algumas regiões isoladas, dificultando o deslocamento de moradores e o escoamento de produtos.

As autoridades orientam que a população evite áreas de risco, fique atenta aos comunicados oficiais e procure ajuda imediata em caso de necessidade. O monitoramento segue contínuo, com a expectativa de novas atualizações ao longo dos próximos dias.