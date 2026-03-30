30/03/2026
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Chuvas elevam nível do Rio Iaco e manancial ultrapassa os 10 metros em Sena

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Historicamente, períodos de chuvas intensas na região costumam provocar elevações rápidas no nível do Iaco
Historicamente, períodos de chuvas intensas na região costumam provocar elevações rápidas no nível do Iaco | Foto: ContilNet

O aumento no volume de chuvas registrado nos últimos dias já começa a refletir diretamente no nível do Rio Iaco, em Sena Madureira. De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, o manancial atingiu a marca de 10,43 metros nesta segunda-feira (30), o maior nível registrado durante todo o mês de março.

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Até então, o rio não havia ultrapassado a cota dos 10 metros no decorrer do mês, o que evidencia a influência direta das precipitações recentes sobre o comportamento do curso d’água. Apesar da elevação, o nível ainda permanece abaixo da cota de alerta, estabelecida em 14 metros, e distante da cota de transbordamento, que é de 15,20 metros.

Mesmo assim, o cenário exige atenção, principalmente por parte das famílias que residem em áreas mais baixas ou próximas às margens do rio. Historicamente, períodos de chuvas intensas na região costumam provocar elevações rápidas no nível do Iaco, o que pode resultar em alagamentos em comunidades ribeirinhas.

A Defesa Civil segue realizando o monitoramento diário do rio e reforça que, neste momento, não há necessidade de retirada de moradores, mas orienta que a população acompanhe os boletins oficiais e mantenha atenção redobrada caso as chuvas persistam nos próximos dias.

A tendência para os próximos dias dependerá do volume de chuvas na região do Vale do Iaco, o que mantém as autoridades em estado de vigilância constante.

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