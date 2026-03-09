Cidade do Acre abre licitação para construção de prédio público em aeródromo

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus publicou aviso de licitação para a contratação de uma empresa de engenharia especializada responsável pela construção de um prédio público no aeródromo do município. O processo será realizado por meio da Concorrência Presencial nº 01/2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 02/2026 e ao Edital nº 01/2026.

De acordo com o aviso, a obra será executada conforme o Projeto Básico e está ligada ao Convênio DPCN nº 942473/2023, que prevê investimentos na infraestrutura local. A iniciativa tem como objetivo melhorar a estrutura do aeródromo da cidade, considerado fundamental para o deslocamento de pessoas e o transporte de insumos na região.

As empresas interessadas poderão retirar o edital entre os dias 9 e 20 de março de 2026, no horário das 7h às 13h, na Sala da Comissão Permanente de Contratação (CPC), localizada na Prefeitura Municipal, na Rua Coronel José Ferreira, nº 1.200, bairro Cidade Nova. Também é possível solicitar o documento pelo e-mail [email protected], mediante envio em CD ou pen-drive.

A sessão de abertura do certame está marcada para o dia 23 de março de 2026, às 8h30, conforme estabelecido no processo administrativo.

O aviso foi assinado pelo pregoeiro do município, Jaife Lima da Silva, e publicado oficialmente em Santa Rosa do Purus, no dia 5 de março de 2026.