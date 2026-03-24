24/03/2026
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Cidade do Povo ganha base policial de R$ 10 milhões com piscina e academia

Estrutura de mais de R$ 10 milhões inclui complexo esportivo e marca novo avanço na atuação da PM

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a obra é resultado de uma ação integrada entre diferentes órgãos estaduais.
A obra é resultado de uma ação integrada entre diferentes órgãos estaduais | Foto: ContilNet

O governo do Acre inaugura, na tarde desta terça-feira (24), a nova base de polícia comunitária da Cidade do Povo, em Rio Branco, em um investimento superior a R$ 10 milhões voltado ao fortalecimento da segurança pública e à melhoria das condições de trabalho dos policiais militares.

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A cerimônia conta com a presença do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, e inclui ainda a entrega de novas viaturas e a apresentação dos alunos oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre.

De acordo com o secretário da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago, a obra é resultado de uma ação integrada entre diferentes órgãos estaduais. “É uma ação que envolveu várias secretarias, como o Deracre, responsável pela terraplanagem, a Seplan, na interlocução com a Caixa, além da própria Sehurb no desenvolvimento dos projetos. É um investimento importante, que vai beneficiar diretamente a população”, destacou.

Polícia Militar ganha reforço e nova sede

Polícia Militar ganha reforço e nova sede | Foto: ContilNet

O espaço foi projetado para funcionar como uma base comunitária moderna, oferecendo melhores condições de atendimento à população e mais estrutura para os policiais. Nesta primeira etapa, o complexo conta com ginásio poliesportivo, piscina semiolímpica, auditório, academia e outras instalações.

Ainda segundo o secretário, novas etapas já estão previstas. “Esse é apenas o início. Em breve, teremos também pista de caminhada, campo de futebol e outras estruturas que vão ampliar ainda mais o uso desse espaço pela comunidade”, afirmou.

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