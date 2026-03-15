Cinema histórico do DF abrirá as portas para exibir cerimônia do Oscar







O histórico Cine Brasília, na capital federal, vai exibir neste domingo (15) a cerimônia do Oscar com entrada gratuita, a partir das 21h. A fila será formada uma hora antes.

A sala de 607 lugares projetada por Oscar Niemeyer e que é patrimônio mundial da humanidade tem gestão compartilhada entre o governo local e uma entidade da sociedade civil, a Box Cultural. O cinema foi inaugurado em 22 de abril de 1960, no dia seguinte à fundação de Brasília.

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A iniciativa, segundo a direção do cinema, homenageia o sucesso dos artistas brasileiros. O filme O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (para Wagner Moura).

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também pode ser premiado na categoria Melhor Fotografia no filme Sonhos de Trem, do diretor Clint Bentley.

“A gente vai ter pela primeira vez a exibição dessa cerimônia em uma tela gigante do Cine Brasília, com som de cinema e com aquela energia concentrada de todo mundo que vai estar conosco prestigiando esse momento histórico”, diz a diretora do cinema, Sara Rocha.







O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (para Wagner Moura). Foto: Victor Jucá/Divulgação

Mostra do Oscar

De acordo com a diretora, o Cine Brasília teve na programação deste ano a exibição, até agora, de 25 filmes concorrentes ao Oscar.

“Fizemos uma mostra completa. Me arrisco a dizer que a mais completa do Brasil. O Agente Secreto está em cartaz de forma ininterrupta desde a sua estreia no circuito nacional (em 5 de novembro)”, explicou.

A diretora celebra que as mais de 600 poltronas do cinema foram ocupadas na maioria das sessões. Os preferidos do público foram Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Hamnet foram destaques da procura do público.

“Mas, sem dúvida, o grande destaque da nossa mostra é O Agente Secreto”, diz.

O resultado do Oscar não vai mudar a programação do Cine Brasília. A mostra com os filmes concorrentes ocorre até o próximo dia 18.

No domingo, o filme brasileiro será exibido em duas sessões, uma às 11h e outra às 14h30. Mas com os preços normais do cinema para finais de semana (R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia).