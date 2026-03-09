09/03/2026
CNU 2: prazo da 3ª rodada de confirmação de interesse termina nesta 2ª

Esta é a última etapa antes da divulgação da classificação final; candidatos que não se manifestarem até as 23h59 serão considerados desistentes do certame

Concurso Público Nacional Unificado/ Foto: Reprodução

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta importante para os candidatos do CNU 2: o prazo para a 3ª rodada de confirmação de interesse termina pontualmente às 23h59 desta segunda-feira (9/3). Esta etapa é fundamental para quem deseja garantir sua permanência na disputa pelas vagas do Concurso Público Nacional Unificado, o “Enem dos Concursos”.

O registro deve ser feito diretamente na área do candidato, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. Segundo o governo federal, o procedimento é simples e leva apenas alguns minutos, mas a ausência de manifestação resulta na exclusão automática do candidato da lista de classificação.

Dinâmica das Convocações e Lista de Espera

A 3ª rodada do CNU 2 é a última oportunidade de ajuste antes do fechamento do ranking definitivo. Nesta fase, foram convocadas 102 pessoas, incluindo novos nomes e candidatos que subiram para cargos de maior preferência.

  • Mudança Automática: O sistema atualiza as posições conforme as desistências registradas, permitindo que a lista avance de forma dinâmica.

  • Desistência Presumida: Quem não acessar o sistema e confirmar o interesse será considerado desistente e perderá o direito à vaga.

  • Lista de Espera: Vagas remanescentes ou futuras desistências serão preenchidas por meio da lista de espera, respeitando rigorosamente a ordem de classificação e as opções indicadas no ato da inscrição.

Informações Cruciais para o Candidato

Os órgãos enfatizam que o modelo de convocações sucessivas visa otimizar o preenchimento das vagas e evitar que postos fiquem ociosos por falta de confirmação.

Detalhe da Etapa Informação Oficial
Prazo Final Hoje, 09 de Março de 2026
Horário Limite 23h59 (Horário de Brasília)
Banca Organizadora Fundação Getulio Vargas (FGV)
Público Convocado 102 candidatos na 3ª rodada
Próxima Fase Divulgação da Classificação Final

Para os aprovados no CNU 2, este é o último passo administrativo antes da nomeação e posse. O MGI reforça que a estabilidade e os salários atrativos do serviço público federal dependem dessa manifestação digital. Não deixe para a última hora, pois instabilidades no sistema da banca não costumam ser motivo para prorrogação de prazos individuais.

Fonte: Direção Concursos

