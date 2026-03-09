CNU 2: prazo da 3ª rodada de confirmação de interesse termina nesta 2ª

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) emitiu um alerta importante para os candidatos do CNU 2: o prazo para a 3ª rodada de confirmação de interesse termina pontualmente às 23h59 desta segunda-feira (9/3). Esta etapa é fundamental para quem deseja garantir sua permanência na disputa pelas vagas do Concurso Público Nacional Unificado, o “Enem dos Concursos”.
O registro deve ser feito diretamente na área do candidato, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. Segundo o governo federal, o procedimento é simples e leva apenas alguns minutos, mas a ausência de manifestação resulta na exclusão automática do candidato da lista de classificação.
Dinâmica das Convocações e Lista de Espera
A 3ª rodada do CNU 2 é a última oportunidade de ajuste antes do fechamento do ranking definitivo. Nesta fase, foram convocadas 102 pessoas, incluindo novos nomes e candidatos que subiram para cargos de maior preferência.
Mudança Automática: O sistema atualiza as posições conforme as desistências registradas, permitindo que a lista avance de forma dinâmica.
Desistência Presumida: Quem não acessar o sistema e confirmar o interesse será considerado desistente e perderá o direito à vaga.
Lista de Espera: Vagas remanescentes ou futuras desistências serão preenchidas por meio da lista de espera, respeitando rigorosamente a ordem de classificação e as opções indicadas no ato da inscrição.
Informações Cruciais para o Candidato
Os órgãos enfatizam que o modelo de convocações sucessivas visa otimizar o preenchimento das vagas e evitar que postos fiquem ociosos por falta de confirmação.
|Detalhe da Etapa
|Informação Oficial
|Prazo Final
|Hoje, 09 de Março de 2026
|Horário Limite
|23h59 (Horário de Brasília)
|Banca Organizadora
|Fundação Getulio Vargas (FGV)
|Público Convocado
|102 candidatos na 3ª rodada
|Próxima Fase
|Divulgação da Classificação Final
Para os aprovados no CNU 2, este é o último passo administrativo antes da nomeação e posse. O MGI reforça que a estabilidade e os salários atrativos do serviço público federal dependem dessa manifestação digital. Não deixe para a última hora, pois instabilidades no sistema da banca não costumam ser motivo para prorrogação de prazos individuais.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet