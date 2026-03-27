CNU 2025: retificação do resultado definitivo é publicada

Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) devem ficar atentos às novas listas publicadas no Diário Oficial da União. Nesta sexta-feira (27/3), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram a retificação oficial do Resultado Definitivo da Classificação Final do CNU 2025. O ajuste foca na correção de inconsistências nas listas de espera da 3ª Confirmação de Interesse, garantindo o cumprimento rigoroso das normas do edital original.
De acordo com o portal Direção Concursos, a medida visa sanar a permanência indevida de candidatos já aprovados em vagas imediatas dentro das listas de reserva, o que impedia a convocação de novos nomes.
Confira a retificação na íntegra!
O que mudou com a retificação?
A correção administrativa do CNU 2025 traz mais transparência e fluidez para as próximas convocações, sem prejudicar quem já conquistou sua vaga.
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Remoção de Sobreposições: Candidatos que já garantiram vagas imediatas foram removidos das listas de espera do mesmo cargo. Essa duplicidade é vedada pelo edital e, com a retirada desses nomes, a lista de espera foi ampliada com novos classificados.
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Segunda Etapa: O cargo B4-01-A foi oficialmente incluído na relação de postos que terão participação na segunda etapa do certame, juntando-se aos cargos B3, B6-01 e B6-02.
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Segurança Jurídica: As bancas reforçaram que o ajuste não altera a classificação de quem já estava aprovado dentro das vagas imediatas ou de quem já figurava na lista de 16 de março.
Resumo da Retificação: CNU 2025 (Março 2026)
Confira os principais pontos do documento publicado hoje:
|Item da Retificação
|Impacto para o Candidato
|Listas de Espera
|Ampliação com novos nomes (substituição de sobrepostos)
|Vagas Imediatas
|Sem alteração na classificação original
|Novos Cargos (2ª Etapa)
|Inclusão do cargo B4-01-A
|Base Normativa
|Edital Enap nº 84 e nº 114
|Data da Publicação
|27 de março de 2026
|Banca Organizadora
|FGV / Enap
Para os especialistas do Direção Concursos, a retificação é uma notícia positiva para quem estava “na trave” da classificação, pois abre espaço real nas listas de reserva. O processo agora segue para as fases finais de confirmação de interesse e preparação para as etapas de curso de formação ou títulos, dependendo do bloco temático. Os candidatos devem acessar o site da FGV para conferir se seu nome foi incluído na complementação das listas, mantendo o monitoramento constante das próximas publicações oficiais do CNU 2025.
CNU 2025 deve ter convocações em abril e junho, projeta MGI
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) projeta que as convocações do CNU 2025 (Concurso Público Nacional Unificado 2) ocorram em duas etapas: uma em abril e outra em junho de 2026.
A expectativa vale também para outros concursos federais fora do CNU, cujas nomeações devem ser concentradas igualmente em junho.
O calendário projetado leva em conta o limite eleitoral. Com as eleições gerais marcadas para outubro de 2026, o governo federal precisa concluir as nomeações antes do período vedado pela legislação eleitoral, que restringe atos de provimento de cargos nos meses que antecedem o pleito.
Enquanto isso, o CNU 2025 segue em fase de ajustes no resultado. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) informaram que publicarão, até 27 de março de 2026, a retificação do Resultado Definitivo da Classificação Final.
A correção envolve a retirada de candidatos aprovados em vagas imediatas que constavam indevidamente nas listas de espera — situação vedada pelo edital. Quem já estava listado não será prejudicado, e a classificação dos aprovados em vagas imediatas permanece inalterada.
Organizado pela FGV, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas destinadas a 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, em cargos de níveis médio e superior.
Panorama CNU 2025
Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.
Veja a distribuição por bloco temático:
- Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas
- Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas
- Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas
- Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas
- Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas
- Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas
- Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas
- Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas
- Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas
Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.
As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:
- Provas de nível superior
- 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)
- Das 13h às 18h (5h de duração)
- Provas de nível médio
- 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)
- Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)
Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:
- Nível superior
- 2 questões discursivas
- Das 13h às 16h
- Nível médio
- 1 redação dissertativa-argumentativa
- Das 13h às 15h
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital