CNU 2025: retificação do resultado definitivo é publicada

Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) devem ficar atentos às novas listas publicadas no Diário Oficial da União. Nesta sexta-feira (27/3), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram a retificação oficial do Resultado Definitivo da Classificação Final do CNU 2025. O ajuste foca na correção de inconsistências nas listas de espera da 3ª Confirmação de Interesse, garantindo o cumprimento rigoroso das normas do edital original.

De acordo com o portal Direção Concursos, a medida visa sanar a permanência indevida de candidatos já aprovados em vagas imediatas dentro das listas de reserva, o que impedia a convocação de novos nomes.

Confira a retificação na íntegra!

O que mudou com a retificação?

A correção administrativa do CNU 2025 traz mais transparência e fluidez para as próximas convocações, sem prejudicar quem já conquistou sua vaga.

Remoção de Sobreposições: Candidatos que já garantiram vagas imediatas foram removidos das listas de espera do mesmo cargo. Essa duplicidade é vedada pelo edital e, com a retirada desses nomes, a lista de espera foi ampliada com novos classificados.

Segunda Etapa: O cargo B4-01-A foi oficialmente incluído na relação de postos que terão participação na segunda etapa do certame, juntando-se aos cargos B3, B6-01 e B6-02.

Segurança Jurídica: As bancas reforçaram que o ajuste não altera a classificação de quem já estava aprovado dentro das vagas imediatas ou de quem já figurava na lista de 16 de março.

Resumo da Retificação: CNU 2025 (Março 2026)

Confira os principais pontos do documento publicado hoje:

Item da Retificação Impacto para o Candidato Listas de Espera Ampliação com novos nomes (substituição de sobrepostos) Vagas Imediatas Sem alteração na classificação original Novos Cargos (2ª Etapa) Inclusão do cargo B4-01-A Base Normativa Edital Enap nº 84 e nº 114 Data da Publicação 27 de março de 2026 Banca Organizadora FGV / Enap

Para os especialistas do Direção Concursos, a retificação é uma notícia positiva para quem estava “na trave” da classificação, pois abre espaço real nas listas de reserva. O processo agora segue para as fases finais de confirmação de interesse e preparação para as etapas de curso de formação ou títulos, dependendo do bloco temático. Os candidatos devem acessar o site da FGV para conferir se seu nome foi incluído na complementação das listas, mantendo o monitoramento constante das próximas publicações oficiais do CNU 2025.

CNU 2025 deve ter convocações em abril e junho, projeta MGI

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) projeta que as convocações do CNU 2025 (Concurso Público Nacional Unificado 2) ocorram em duas etapas: uma em abril e outra em junho de 2026.

A expectativa vale também para outros concursos federais fora do CNU, cujas nomeações devem ser concentradas igualmente em junho.

O calendário projetado leva em conta o limite eleitoral. Com as eleições gerais marcadas para outubro de 2026, o governo federal precisa concluir as nomeações antes do período vedado pela legislação eleitoral, que restringe atos de provimento de cargos nos meses que antecedem o pleito.

Enquanto isso, o CNU 2025 segue em fase de ajustes no resultado. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) informaram que publicarão, até 27 de março de 2026, a retificação do Resultado Definitivo da Classificação Final.

A correção envolve a retirada de candidatos aprovados em vagas imediatas que constavam indevidamente nas listas de espera — situação vedada pelo edital. Quem já estava listado não será prejudicado, e a classificação dos aprovados em vagas imediatas permanece inalterada.

Organizado pela FGV, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas destinadas a 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, em cargos de níveis médio e superior.

Panorama CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Resumo do CNU 2025