O Governo Federal apresentou, nesta terça-feira (17/3), os números consolidados da segunda edição do CNU 2025, o Concurso Nacional Unificado. Os dados, revelados pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apontam uma mudança no perfil do novo servidor público federal: a diversidade e a inclusão regional atingiram patamares inéditos. Das 3.649 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, quase metade (48,4%) foi conquistada por mulheres, um salto significativo comparado aos 37% da primeira edição.
De acordo com o portal Direção Concursos, a política de ações afirmativas também mostrou sua eficácia, com 40,5% dos aprovados pertencendo a grupos de cotas (pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou PCD), superando os 33,6% registrados no CNU 1.
Avanços na diversidade e queda na abstenção
O CNU 2025 mobilizou mais de 760 mil inscritos em 228 cidades. Um dos pontos mais comemorados pelo governo foi a maior adesão dos candidatos, resultando em uma taxa de faltosos consideravelmente menor que a do ano anterior.
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Fim das Faltas: A abstenção na primeira prova foi de 42%, enquanto no CNU 1 esse número chegou a alarmantes 54%.
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Regionalização: O Nordeste avançou na ocupação de vagas, saltando de 26% para 29,3% dos aprovados, perdendo apenas para o Sudeste (34,5%).
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Novos Grupos: Pela primeira vez, o concurso mensurou a aprovação de pessoas quilombolas, que representaram 1,2% do total de selecionados.
Raio-X dos grupos de ação afirmativa (cotas)
Confira o detalhamento da ocupação de vagas reservadas no CNU 2025:
|Grupo Beneficiado
|% de Aprovados (CNU 2025)
|% de Aprovados (CNU 1)
|Pessoas Negras
|29,7%
|24,5%
|Pessoas com Deficiência
|7,6%
|6,8%
|Pessoas Indígenas
|2,0%
|2,3%
|Pessoas Quilombolas
|1,2%
|(Não mensurado)
|Mulheres (Geral)
|48,4%
|37,0%
A ministra Esther Dweck destacou que o sucesso do CNU 2025 consolida o modelo unificado como o padrão para a recomposição do quadro de pessoal da União. A capilaridade do exame, que teve aprovados de 578 cidades diferentes, reforça o objetivo de “democratizar o acesso” ao serviço público. Segundo os especialistas do Direção Concursos, este balanço positivo pavimenta o caminho para a terceira edição do certame, já aguardada com grande expectativa pelo mercado de concursos para o próximo ano. Com a nomeação desses novos servidores, o governo espera oxigenar a máquina pública com perfis que reflitam, de fato, a pluralidade da sociedade brasileira.
Cadastro de reserva e novas convocações no CNU 2025
O resultado definitivo da classificação final foi homologado na segunda-feira (16/3), contemplando candidatos habilitados em vagas imediatas, cadastro de reserva e lista de espera. Ainda há 1.860 candidatos aprovados que podem ser convocados — referentes à primeira e segunda chamada do cadastro de reserva.
A ministra Esther Dweck explicou que a nova rodada de convocações visa preencher vagas do CNU 2025 que não tiveram todos os provimentos esgotados.
Além disso, o Ministério da Gestão projeta que 70 mil servidores devem se aposentar entre 2026 e 2030, o que aumenta a demanda por novas seleções. Segundo Dweck, a reposição de pessoal tem impacto direto na qualidade dos serviços à população, com reflexos em políticas sociais, econômicas, regulatórias e de segurança pública.
CNU 2025
Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.
Veja a distribuição por bloco temático:
- Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas
- Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas
- Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas
- Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas
- Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas
- Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas
- Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas
- Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas
- Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas
Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.
As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:
- Provas de nível superior
- 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)
- Das 13h às 18h (5h de duração)
- Provas de nível médio
- 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)
- Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)
Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:
- Nível superior
- 2 questões discursivas
- Das 13h às 16h
- Nível médio
- 1 redação dissertativa-argumentativa
- Das 13h às 15h
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital