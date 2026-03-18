O Governo Federal apresentou, nesta terça-feira (17/3), os números consolidados da segunda edição do CNU 2025, o Concurso Nacional Unificado. Os dados, revelados pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apontam uma mudança no perfil do novo servidor público federal: a diversidade e a inclusão regional atingiram patamares inéditos. Das 3.649 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, quase metade (48,4%) foi conquistada por mulheres, um salto significativo comparado aos 37% da primeira edição.

De acordo com o portal Direção Concursos, a política de ações afirmativas também mostrou sua eficácia, com 40,5% dos aprovados pertencendo a grupos de cotas (pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou PCD), superando os 33,6% registrados no CNU 1.

Avanços na diversidade e queda na abstenção

O CNU 2025 mobilizou mais de 760 mil inscritos em 228 cidades. Um dos pontos mais comemorados pelo governo foi a maior adesão dos candidatos, resultando em uma taxa de faltosos consideravelmente menor que a do ano anterior.

Fim das Faltas: A abstenção na primeira prova foi de 42%, enquanto no CNU 1 esse número chegou a alarmantes 54%.

Regionalização: O Nordeste avançou na ocupação de vagas, saltando de 26% para 29,3% dos aprovados, perdendo apenas para o Sudeste (34,5%).

Novos Grupos: Pela primeira vez, o concurso mensurou a aprovação de pessoas quilombolas, que representaram 1,2% do total de selecionados.

Raio-X dos grupos de ação afirmativa (cotas)

Confira o detalhamento da ocupação de vagas reservadas no CNU 2025:

Grupo Beneficiado % de Aprovados (CNU 2025) % de Aprovados (CNU 1) Pessoas Negras 29,7% 24,5% Pessoas com Deficiência 7,6% 6,8% Pessoas Indígenas 2,0% 2,3% Pessoas Quilombolas 1,2% (Não mensurado) Mulheres (Geral) 48,4% 37,0%

A ministra Esther Dweck destacou que o sucesso do CNU 2025 consolida o modelo unificado como o padrão para a recomposição do quadro de pessoal da União. A capilaridade do exame, que teve aprovados de 578 cidades diferentes, reforça o objetivo de “democratizar o acesso” ao serviço público. Segundo os especialistas do Direção Concursos, este balanço positivo pavimenta o caminho para a terceira edição do certame, já aguardada com grande expectativa pelo mercado de concursos para o próximo ano. Com a nomeação desses novos servidores, o governo espera oxigenar a máquina pública com perfis que reflitam, de fato, a pluralidade da sociedade brasileira.

Cadastro de reserva e novas convocações no CNU 2025

O resultado definitivo da classificação final foi homologado na segunda-feira (16/3), contemplando candidatos habilitados em vagas imediatas, cadastro de reserva e lista de espera. Ainda há 1.860 candidatos aprovados que podem ser convocados — referentes à primeira e segunda chamada do cadastro de reserva.

A ministra Esther Dweck explicou que a nova rodada de convocações visa preencher vagas do CNU 2025 que não tiveram todos os provimentos esgotados.

Além disso, o Ministério da Gestão projeta que 70 mil servidores devem se aposentar entre 2026 e 2030, o que aumenta a demanda por novas seleções. Segundo Dweck, a reposição de pessoal tem impacto direto na qualidade dos serviços à população, com reflexos em políticas sociais, econômicas, regulatórias e de segurança pública.

CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Resumo do CNU 2025