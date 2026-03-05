CNU tem validade estendida até 2027

O governo federal decidiu prorrogar por mais 12 meses o prazo de validade da primeira edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como o “Enem dos Concursos“, realizada em 2024. A medida amplia o período em que candidatos aprovados poderão ser convocados para assumir os cargos no serviço público federal.

De acordo com edital do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) publicado nesta quinta-feira (5), os meses de prorrogação são contados a partir da data de homologação de cada cargo.

Segundo o MGI, a decisão permite ao governo federal ter até mais um ano para realizar convocações dentro do cadastro de aprovados. Para os cargos que não possuem curso de formação, cuja homologação ocorreu em 7 de março de 2025, o prazo de validade do concurso passa a vigorar até 6 de março de 2027.

Já nos cargos que exigem curso de formação ou prova didática, a nova data de validade varia de acordo com o momento em que cada resultado foi homologado. Nesses casos, os prazos atualizados variam de abril a setembro de 2027.

A prorrogação abrange todos os cargos do CNU 1, menos o de analista em tecnologia da informação. Isso porque, neste caso, todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva já foram convocados.

As demais regras e condições estabelecidas nos editais do concurso permanecem inalteradas, segundo o ministério da gestão.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

O MGI afirma que a prorrogação permite que os órgãos federais tenham mais tempo para convocar candidatos aprovados, tanto para vagas imediatas quanto para eventuais reposições ou novas autorizações de provimento durante o período de validade do concurso.

O CNU reúne cargos distribuídos em diferentes áreas estratégicas da administração pública federal, organizadas nos oito blocos temáticos:

– Infraestrutura, engenharias e ciências exatas

– Tecnologia, dados e informação

– Áreas ambiental, agrária e biológicas

– Trabalho e saúde do servidor

– Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos

– Setores econômicos e regulação

– Gestão governamental e administração pública

– Nível intermediário

As tabelas publicadas no edital apresentam todas as carreiras e cargos abrangidos pela prorrogação, organizados por blocos temáticos do CNU. Para cada cargo são informados:

– o órgão responsável pela vaga

– o cargo

– a especialidade ou área de formação exigida

– o código do cargo no edital

– e, nos casos com curso de formação, a nova data final de validade do concurso

Nos cargos sem curso de formação, o prazo é uniforme: 6 de março de 2027. Já nas carreiras que exigem formação específica após o concurso as datas variam conforme o cronograma de homologação.

VEJA AS NOVAS DATAS DE VIGÊNCIA PARA CADA CARGO

Blocos Temáticos – Órgãos – Cargos – Especialidades – Data de vigência após prorrogação

1 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista de Infraestrutura (AIE) – Arquitetura B1-08-A – 13 de agosto de 2027

1 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista de Infraestrutura (AIE) – Engenharia Civil B1-08-B

1 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista de Infraestrutura (AIE) – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia B1-08-C

1 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B1-08-F – 4 de setembro de 2027

1 – Agência Nacional de Energia Elétrica – Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Qualquer área de conhecimento B1-02-A – 4 de junho de 2027

2 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Estatística B2 03-D – 23 de abril de 2027

2 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B2-08-C – 4 de setembro de 2027

2 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS – Tecnologia da Informação B2-08-B – 15 de setembro de 2027

3 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Geografia B3-02-A – 23 de abril de 2027

3 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área do conhecimento B3-06-B – 4 de setembro de 2027

3 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista de Infraestrutura (AIE) – Geociências B3-06-A – 13 de agosto de 2027

4 – Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) – Qualquer área de conhecimento B4-04-A – 13 de agosto de 2027

4 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS – Qualquer área de conhecimento B4-03-A – 15 de setembro de 2027

4 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B4-03-B – 4 de setembro de 2027

5 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Demografia B5-03-B – 23 de abril de 2027

5 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B5-07-C – 4 de setembro de 2027

5 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC) – Qualquer área de conhecimento B5-07-B – 15 de setembro de 2027

6 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B6-09-B – 4 de setembro de 2027

6 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC – Analista de Comércio Exterior (ACE) – Qualquer área de conhecimento B6-10-A – 17 de julho de 2027

6 – Agência Nacional de Energia Elétrica – Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Qualquer área de conhecimento B6-02-A – 4 de junho de 2027

6 – Agência Nacional de Saúde Suplementar – Especialista em Regulação de Saúde Suplementar – Qualquer área de conhecimento B6-03-A – 4 de junho de 2027

6 – Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários – Qualquer área de conhecimento B6-04-A – 4 de junho de 2027

7 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI – Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Qualquer área de conhecimento B7-09-E – 4 de setembro de 2027