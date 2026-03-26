Caninana assusta frequentadores em praça no centro de Cruzeiro do Sul

Frequentadores da Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, foram surpreendidos no final da manhã desta quinta-feira (26) pela presença de uma serpente de aproximadamente um metro de comprimento.

O animal, uma caninana, cobra de coloração preta com marcas amareladas, subiu rapidamente em uma árvore ao lado do parquinho infantil, provocando susto entre as pessoas que estavam no local.

Um morador relatou que a serpente passou muito próxima de seu calcanhar antes de escalar a árvore. “Foi um susto enorme, mas ela não me alcançou”, contou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a captura do animal com segurança, sem registro de feridos.

O caso reforça a necessidade de atenção em áreas urbanas próximas à vegetação, onde o aparecimento de animais silvestres pode ocorrer com mais frequência.