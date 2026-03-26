26/03/2026
ContilPop
Morre Dash Crofts aos 85 anos após complicações de cirurgia cardíaca
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter

Cobra caninana assusta frequentadores em praça no interior do Acre

Um morador relatou que a serpente passou muito próxima de seu calcanhar antes de escalar a árvore

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Caninana assusta frequentadores em praça no centro de Cruzeiro do Sul
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a captura do animal | Foto: ContilNet

Frequentadores da Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, foram surpreendidos no final da manhã desta quinta-feira (26) pela presença de uma serpente de aproximadamente um metro de comprimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O animal, uma caninana, cobra de coloração preta com marcas amareladas, subiu rapidamente em uma árvore ao lado do parquinho infantil, provocando susto entre as pessoas que estavam no local.

Um morador relatou que a serpente passou muito próxima de seu calcanhar antes de escalar a árvore. “Foi um susto enorme, mas ela não me alcançou”, contou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou a captura do animal com segurança, sem registro de feridos.

O caso reforça a necessidade de atenção em áreas urbanas próximas à vegetação, onde o aparecimento de animais silvestres pode ocorrer com mais frequência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.