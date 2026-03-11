Cogna (COGN3) tem lucro líquido de R$ 220 milhões no 4º tri, alta anual de 84,9%

A Cogna (COGN3) divulgou seus resultados na noite desta quarta-feira, 11. A companhia educacional apurou lucro líquido de R$ 220 milhões no quatro trimestre de 2025, com alta de 84,9% em relação ao observado no mesmo período de 2024. No acumulado do ano de 2025, o lucro foi de R$ 625,5 milhões, alta de 755,8% na comparação com o ano de 2024 (marcado por lucro de R$ 73 milhões).

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente ficou em R$ 769 milhões no quarto trimestre, queda de 5,3% na comparação com o mesmo período de 2024. Segundo explicou Roberto Valério, presidente da Cogna, em entrevista ao InfoMoney, o trimestre foi marcado por alguns efeitos observados na frentes de Saber e Kroton.

Leia mais:

Viva do lucro de grandes empresas

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho Na base de negócios Saber, a sazonalidade marcou de forma negativa os dados divulgados. No quarto trimestre, como explica Valério, a receita relacionada ao Programa Nacional do Livro Didático (PNDL) tem grande expressão nos números da frente.

Em 2025, no entanto, o faturamento foi postergado pelo Governo Federal para o primeiro trimestre de 2026. Na prática, o impacto foi de R$ 166,6 milhões nas receitas líquidas tanto de Saber quanto no próprio consolidado do grupo. No Ebitda recorrente, o efeito foi de R$ 52,3 milhões no quarto trimestre.

Além disso, os números foram também marcados pela chamada provisão de contingências em cerca de R$ 35 milhões realizada no quarto trimestre de 2024. “A reversão gera efeito pontual negativo na comparação ano contra ano”, explica a administração no comunicado que divulgou o balanço. Quando a reversão é neutralizada, a Kroton teria Ebitda recorrente com alta de 3,2% contra redução de 7,9%.

Continua depois da publicidade

Desconsiderando os efeitos em Saber e em Kroton, a companhia afirmou que teria crescimento de Ebitda recorrente em Cogna de aproximadamente 5,4% no 4T25 e não mais um decréscimo de 5,3%. Da mesma forma, os resultados de Cogna no ano de 2025, apresentariam um crescimento de duplo digito tanto em Receita Líquida, quanto em EBTIDA Recorrente em Cogna, segundo a companhia.

“O ano foi excelente em todos os indicadores e o 4º trimestre também foi muito bom. Se você olhar só o operacional e tirar essas partes, que são positivas para a empresa, mas estão deslocadas no tempo, há impacto no trimestre, mas não são recorrentes”, afirma Valério.

A Geração de Caixa Livre (GCL) encerrou o ano de 2025 com R$ 716,2 milhões, comparado a R$ 395,4 milhões em 2024, o que representa um aumento de 81,1%.

O presidente da companhia cita que, com mais geração de caixa, algumas iniciativas puderam ser realizadas para o acionista, como pagamento de dividendos e o programa de recompra. Houve também mais uma aquisição, a Faculdade de Medicina de Dourados, e o fechamento de capital da Vasta, em setembro de 2025.

A Geração de Caixa Operacional após Capex (GCO) foi de R$ 335,3 milhões, em linha versus 4T24. No acumulado do ano atingiu R$ 1,2 bilhões, um aumento de R$ 230,2 milhões versus o mesmo período de 2024.

A Dívida Líquida atingiu R$ 2,8 bilhões, redução de R$ 44,9 milhões em comparação ao 4T24, motivado principalmente pela geração de caixa. Valério destaca que a redução da dívida ocorreu mesmo diante de importantes alocações de capital no ano, como o pagamento de R$ 120,8 milhões em dividendos em abril de 2025, o Programa de recompra de ações de de R$ 59,8 milhões e o desembolso de R$ 434,4 milhões referente operação de fechamento de capital da Vasta em dezembro de 2025.

Continua depois da publicidade

Para 2026, o presidente da companhia espera menor despesa financeira, caso a taxa de juros caia, como é expectativa do mercado. No cenário macro, com menor taxa de desemprego e manutenção de recurso governamental repassado às famílias, a projeção de Valério é que não deve haver maior pressão macroeconômica em relação aos produtos e serviços oferecidos pelas frentes da Cogna.