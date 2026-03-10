Colaboradora de lanchonete no Acre faz tour gastronômico ‘diferente’ e reviravolta diverte a web

10/03/2026
Colaboradora diverte as redes sociais com vídeo sobre lanchonete no Acre
Colaboradora diverte as redes sociais com vídeo sobre lanchonete no Acre/Foto: Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais da Lanchonete do Pastor, que já conta com mais de 10 mil visualizações, mostra um tour gastronômico no estabelecimento de uma maneira nada convencional: a vendedora aparece nos primeiros momentos do vídeo com uma expressão facial diferente e o tom de voz desanimado.

O ‘plot twist’ acontece no final do vídeo, quando a colaboradora mostra a realidade: humor e simpatia.

O vídeo mostra as famosas saltenhas de jambu com camarão e o novo “cantinho do café” no estabelecimento. As imagens prendem o espectador não apenas pela linguagem informal, mas também pela expressão da jovem, que parece fazer o vídeo sem muita animação.

A reviravolta acontece quando ela sorri e brinca com a própria atuação: “Mas vocês sabem que eu não sou assim, né gente? Vocês já me conhecem!” e finaliza o vídeo com um convite para conhecer o espaço.

Nos comentários, os internautas e clientes da lanchonete comentam sobre a criatividade e atuação da colaboradora.

