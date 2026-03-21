Colisão entre caminhonete e motocicleta termina com morte de boliviano na BR-317

O boliviano Paulino Huasco Aliaga, de 59 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (20), na BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima seguia em uma motocicleta pela rodovia federal quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma caminhonete de cor preta. O impacto foi violento e deixou o motociclista com múltiplas fraturas, fazendo com que ele caísse desacordado na pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e se deslocou até o local da ocorrência. No entanto, ao chegar, os socorristas constataram que Paulino já não apresentava sinais vitais.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente, realizou o isolamento da área e acionou a perícia técnica para os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Com o término da ocorrência, os veículos envolvidos foram retirados da rodovia, liberando o tráfego no trecho.