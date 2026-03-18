Colisão entre motos deixa condutores feridos no interior do Acre

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na noite desta terça-feira (17), em Sena Madureira, no interior do Acre. A colisão ocorreu na Avenida Guanabara, no cruzamento com a rua Padre Egídio, um dos pontos de tráfego intenso da cidade.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. Pelos registros, um dos motociclistas tenta acessar a via contrária e acaba invadindo a contramão, atingindo o outro condutor que trafegava corretamente. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes, onde receberam atendimento médico. Um dos envolvidos foi identificado como o empresário Arley Moura, que sofreu fratura no pé em decorrência do impacto.

O outro condutor, que teria provocado o acidente, ainda não foi identificado oficialmente até o momento. O local onde ocorreu a colisão é conhecido pelo fluxo constante de veículos e já foi palco de outros acidentes. Moradores relatam que a falta de atenção e o desrespeito às regras de trânsito, como invasão de preferencial e contramão, são recorrentes na região.

O caso reforça a necessidade de mais prudência por parte dos condutores, especialmente em cruzamentos urbanos. Especialistas destacam que manobras irregulares, como acessar vias pela contramão, aumentam significativamente o risco de acidentes graves. Apesar do susto, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.