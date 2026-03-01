01/03/2026
Colisão frontal entre motociclistas deixa dois mortos em bairro da capital acreana

Raimundo Paiva e Charles Marinho morreram no local após batida na Rua Baguari, segundo testemunhas

Acidente envolvendo duas motocicletas resultou em mortes no local
Acidente envolvendo duas motocicletas resultou em mortes no local/ Foto: ContilNet

Os motociclistas Raimundo Paiva de Araújo, de 39 anos, e Charles Silva Marinho, de 51 anos, morreram vítimas de uma colisão frontal na noite deste domingo (1º), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, os dois motociclistas trafegavam em sentidos opostos. Charles conduzia uma motocicleta modelo Fazer, de cor azul e placa QWM-2I15, enquanto Raimundo pilotava uma moto modelo Titan, de cor preta e placa NAB-3F68. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, os dois colidiram frontalmente e morreram no local.

Samu confirmou óbitos e perícia realizou procedimentos/ Foto: ContilNet

Com o impacto da batida, Raimundo e Charles sofreram múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave, não resistindo aos ferimentos e indo a óbito ainda no local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas para a ocorrência. Quando os socorristas chegaram, apenas puderam constatar a morte das vítimas.

Moto do acidente/ Foto: ContilNet

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica, e o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após os procedimentos, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.

Moto envolvida no acidente / Foto: ContilNet

As motocicletas foram retiradas do local e entregues aos familiares das vítimas.

