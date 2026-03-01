Os motociclistas Raimundo Paiva de Araújo, de 39 anos, e Charles Silva Marinho, de 51 anos, morreram vítimas de uma colisão frontal na noite deste domingo (1º), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, os dois motociclistas trafegavam em sentidos opostos. Charles conduzia uma motocicleta modelo Fazer, de cor azul e placa QWM-2I15, enquanto Raimundo pilotava uma moto modelo Titan, de cor preta e placa NAB-3F68. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, os dois colidiram frontalmente e morreram no local.

Com o impacto da batida, Raimundo e Charles sofreram múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave, não resistindo aos ferimentos e indo a óbito ainda no local.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas para a ocorrência. Quando os socorristas chegaram, apenas puderam constatar a morte das vítimas.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica, e o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após os procedimentos, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.

As motocicletas foram retiradas do local e entregues aos familiares das vítimas.