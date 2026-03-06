07/03/2026
Coliseu da UFAC volta a alagar após chuvas e estudantes cobram manutenção

Problema já havia sido denunciado em 2025 e reaparece com as chuvas registradas em Rio Branco

Coliseu da UFAC volta a registrar acúmulo de água após chuvas em Rio Branco nesta sexta-feira (6).
Coliseu da UFAC volta a registrar acúmulo de água após chuvas em Rio Branco nesta sexta-feira (6)/Foto: Reprodução

O espaço conhecido como Coliseu, localizado dentro do campus Rio Branco da Universidade Federal do Acre (UFAC), voltou a registrar alagamentos após as chuvas que atingem Rio Branco nos últimos dias. Um vídeo enviado por estudantes nesta sexta-feira (6) mostra o local tomado pela água.

As imagens mostram o acúmulo de água no espaço aberto, que costuma ser utilizado por universitários para atividades culturais, encontros e momentos de convivência dentro da instituição.

De acordo com relatos de estudantes, o problema não é recente e costuma ocorrer sempre que há chuvas mais intensas na capital acreana. Eles afirmam que a situação estaria relacionada à falta de drenagem adequada e de manutenção no local.

Em 2025, alunos já haviam denunciado situação semelhante após fortes chuvas deixarem o Coliseu completamente alagado. Na época, a situação gerou repercussão nas redes sociais e entre a comunidade acadêmica, com cobranças por melhorias na infraestrutura do espaço.

Coliseu alagado no ano anterior/Foto: Reprodução

Na ocasião, a Universidade Federal do Acre informou que o alagamento ocorreu devido a um problema pontual de drenagem provocado pelo entupimento de uma das saídas de água, causado pelo acúmulo de folhas. Segundo a instituição, a equipe de manutenção realizou a limpeza e normalizou o local após o episódio.

Veja o vídeo:

