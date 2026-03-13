Coluna Jackie Pinheiro: lançamentos exclusivos, cultura e celebrações movimentam a agenda social da capital

Lançamento da RAM Dakota em grande estilo

No final da tarde do dia 11, a Raviera Jeep recebeu a imprensa e convidados especiais para o aguardado lançamento da nova RAM Dakota, em um evento marcado por sofisticação e excelente recepção. O encontro reuniu nomes da cena social com energia contagiante, muito suspense em torno da picape que foi apresentada no evento, som ao vivo a cargo do músico Marcos Nery e banda, drinks caprichados pelo bartender Wanesso Souza e um coquetel impecável assinado pela chef Sylvia Montenegro. Parabéns para a colunista Márcia Abreu, responsável pela coordenação do evento automotivo. Vejam quem esteve por lá!

A força da nova RAM Dakota

Para além de uma apresentação, o lançamento revelou ao público uma picape que chega impondo presença, robustez e tecnologia. A nova RAM Dakota chama atenção pelo design marcante, proposta premium e atributos que reforçam sua personalidade forte no segmento, unindo potência, conforto e inovação em uma estreia bastante prestigiada.

TCE-AC realiza Sessão Integrativa no Bujari

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, comandou na manhã de quinta-feira (12) a primeira Sessão Integrativa nos Municípios, realizada em Bujari. O encontro reuniu gestores, vereadores e comunidade na Câmara Municipal, fortalecendo o diálogo institucional e a aproximação do Tribunal com a realidade dos municípios.

Também participaram da atividade o vice-presidente Ronald Polanco, a conselheira e diretora da Escola de Contas Naluh Gouveia e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Sérgio Cunha, além de autoridades locais, entre elas a vice-prefeita Maria Aparecida e parlamentares do município.

Niver da Andréa

A arquiteta Andréa Nobre celebrou mais um aniversário no dia 12, cercada pelo carinho de familiares e amigos. Querida pelos amigos, ela passou o dia recebendo inúmeras manifestações de afeto ao longo do dia. E as comemorações continuam no sábado, 14, quando um grupo de amigos prepara um almoço especial em sua homenagem, prometendo momentos de alegria e boas celebrações.

Movimento Junino em pauta

Representantes de quadrilhas juninas de Brasiléia e Epitaciolândia participaram, no fim de semana, da Escuta Regional do Alto Acre, realizada no Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia. A atividade integra o 1º Fórum Estadual do Movimento Junino e reuniu integrantes de grupos culturais para debater propostas e desafios para o fortalecimento das festas juninas no estado.

Diálogo e fortalecimento

À frente da iniciativa, a presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Lene dos Santos, destacou a importância do encontro para ouvir as demandas do movimento e construir soluções coletivas. Entre as sugestões apresentadas, ganhou destaque a proposta de tornar o Festival Estadual de Quadrilhas itinerante, levando o evento também para municípios do interior acreano.

Dia Municipal da Dança

Rio Branco já se mobiliza para celebrar o Dia Municipal da Dança – Edição 2026, que acontece no dia 18 de março, na quadra do Sesc Acre. A iniciativa é articulada pela Câmara Temática de Dança de Rio Branco, com parceria da Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC) e apoio da Prefeitura de Rio Branco, reunindo artistas, grupos e escolas em uma grande celebração da arte do movimento.

Homenagem a Alex Matos

A data integra o calendário cultural da capital por meio da Lei Municipal “Alex Matos”, criada em homenagem ao saudoso professor de dança que marcou gerações com sua dedicação à formação de artistas e ao fortalecimento da dança no Acre. A celebração também reforça o papel da dança como expressão cultural e como parte importante da economia criativa local.

UniSesc

O Sesc no Acre lançou, no dia 10 de março, a UniSesc, universidade corporativa da instituição voltada à formação e capacitação de colaboradores. O lançamento reuniu mais de 200 participantes em evento realizado no auditório da Fecomércio, com apresentação dos técnicos do Departamento Nacional do Sesc, Alberto d’Aurea e André Souto Witer. A plataforma digital oferece cursos online em áreas como Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência, Administração e Liderança, reforçando o compromisso da instituição com a qualificação contínua de suas equipes.

Lily Cashmere

O Boticário apresenta o lançamento de Lily Cashmere, nova fragrância que amplia o universo da tradicional linha Lily e reforça o território dos cremes acetinados. A novidade chega acompanhada de uma campanha digital estrelada pela influenciadora Malu Borges, que assume o papel de rosto da narrativa ao compartilhar sua rotina com o produto em conteúdos que destacam textura, sofisticação e sensorialidade.

Estratégia digital

A campanha também mobiliza um squad de creators e lovers da marca, incentivando reviews e testes nas redes sociais. A proposta é fortalecer a conexão com a comunidade de beleza e consolidar Lily Cashmere como mais uma assinatura de elegância e cuidado dentro do portfólio da marca

Coffee Party

O Boticário apresenta uma nova experiência que une perfumaria, café e música eletrônica com o lançamento das Coffee Parties, ativações inspiradas na fragrância Coffee Addictive. A principal edição acontece no dia 17 de março, na flagship da marca em Pinheiros, São Paulo, reunindo convidados para uma noite imersiva que conecta café arábica, DJ sets e experiências sensoriais.

Experiência e campanha

O evento contará com a presença de Gabriela Prioli e do DJ ATKÖ, casal que protagoniza a campanha da fragrância, além de apresentação musical do próprio DJ. A iniciativa inaugura um circuito de experiências que também passará por outras cidades brasileiras, reforçando o posicionamento contemporâneo da marca ao unir cultura, música e perfumaria.

Pioneirismo digital

O Boticário acaba de se tornar a primeira marca brasileira a utilizar o E-Commerce Search Hub do TikTok, novo formato que integra produtos, anúncios e conteúdo diretamente nos resultados de busca da plataforma. A novidade reforça o posicionamento da marca na vanguarda do social commerce e amplia a experiência de descoberta e compra dentro do próprio aplicativo.

Inovação e campanha

A estreia da ferramenta acontece durante o Mês do Consumidor, com ofertas que chegam a até 50% em fragrâncias e itens populares do portfólio. A ação integra a campanha “Queridinhos do Boti”, criada pela AlmapBBDO, com participação da influenciadora Nina Miano e de um squad de creators, conectando conteúdo, tecnologia e experiência de compra em uma mesma jornada digital.

Mês do Consumidor

Em celebração ao Mês do Consumidor, O Boticário promove uma campanha nacional com descontos de até 50% em fragrâncias e itens de cuidados pessoais. Entre os destaques estão perfumes já consagrados pelo público, como Floratta Red Passion, Insensatez, Free, Uomini Black e Quasar Ice, reforçando o apelo dos clássicos da marca.

Estratégia digital

A ação também amplia a presença da marca no TikTok Shop, com o uso do Commerce Search Hub, ferramenta que integra anúncios, cupons e vitrines diretamente nas buscas da plataforma. A estratégia combina ofertas, conteúdo de criadores digitais e experiências interativas para fortalecer a conexão com os consumidores em um dos períodos mais importantes do varejo.